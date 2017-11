Aldous Harding ha hecho el mejor disco de 2017 para Rough Trade; Björk, 3ª con ‘Utopia’

Tradicionalmente Rough Trade se adelanta siempre a la hora de publicar su lista de los mejores discos de 2017. Desconocemos si habrá disco sorpresa antes de Navidad, ni siquiera tenemos muy claro si Eminem ha confirmado o no su nuevo álbum para este viernes, pero aquí está la primera lista que conocemos con lo mejor del año. Para Rough Trade el disco del año es ‘Party’ de Aldous Harding, seguido de ‘Prisoner’ de Ryan Adams y ‘Utopia’ de Björk. Lo nuevo de la islandesa se publica el próximo viernes 24 de noviembre, pero la prensa ya ha podido degustar el álbum al tiempo que ha concedido las primeras entrevistas promocionales. En el top 10 también encontramos los discos de Thundercat, Cigarettes After Sex o The Big Moon, aquel ‘Love in the 4th Dimension‘ que en España presentaban en Tomavistas. Mientras el top 20, que podéis consultar en su web, se completa con nombres como Sampha o Kelela, entre las ausencias cabe destacar a Lorde, The xx o The Magnetic Fields.

1. Aldous Harding – Party

2. Ryan Adams – Prisoner

3. Björk – Utopia

4. Big Thief – Capacity

5. Colter Wall – Colter Wall​

6. Cigarettes After Sex – Cigarettes After Sex

7. The Big Moon – Love In The 4th Dimension

8. Jane Weaver – Modern Kosmology

9. Thundercat – Drunk

10. Here Lies Man – Here Lies Man