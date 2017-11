Sesión de Control: Amphetamine Discharge, Las Ruinas, Nathy Peluso, Ed Is Dead, José Ignacio Lapido…

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades nacionales más interesantes del panorama alternativo y/o independiente de nuestro país. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente. Hoy añadimos en ella nuevas canciones de Fermín Muguruza & The Suicide of Western Culture, Giorgio Bassmatti, Capitán Sunrise, Autumn Comets…

Las Ruinas

Como es ya tradición, cada año en estas fechas llegan los tradicionales turrones al pasillo del supermercado, el anuncio de loterías a nuestros televisores y un nuevo álbum del trío barcelonés a nuestras discotecas físicas y virtuales. Las Ruinas acaban de anunciar un nuevo disco, ‘Latidos cósmicos’, editado –como siempre– por El Genio Equivocado el día 27 de noviembre. Su adelanto, como también es costumbre, descoloca para bien: ‘Viva la resolución’ es una rumba optimista propia de Kiko Veneno o aquel Antonio Luque que se puso flamenco.

Capitán Sunrise

Como demostraba su debut ‘Instrucciones para silbar bajo el agua‘, la apariencia naíf y popi del grupo madrileño comandado por Santi Sunrise era solo eso, una apariencia. Así lo vuelve a demostrar ‘Abrazos gratis en la Puerta del Sol’, single de ‘Ventajas de vivir en un árbol‘, un disco editado por Discos de Kirlian que reúne inéditos, caras Bs y algún tema nuevo, como el citado. Y es que la letra de este tema, pese a su aparente tono happy, es una recopilación de reproches con bastante mala baba (“por tu culpa desaparezco, como la socialdemocracia” es nuestro favorito personal).

Amphetamine Discharge

A los más jovencitos del lugar les sonará tan poco este nombre que bien podrían pensar que estamos ante carne de Revelación o Timo. Solo decirles que este grupo sevillano, que cuenta con la carismática Aurora López como principal enseña, fue uno de los nombres pioneros del noise pop independiente que eclosionó en España 25 años atrás. Tras casi dos décadas desaparecidos del mapa, semanas atrás daban la sorpresa publicando un nuevo EP, ‘Raise Your Addiction’, en el que temas como ‘Poison Fruit’ les muestra en plena forma.

Loudly

Puede que de primeras esta banda de Almería no te suene muy alejada del pop rock de guitarras, onda Lori Meyers/Viva Suecia, que tan buen predicamento tiene entre el público patrio. Pero lo cierto es que ‘El rey de las faltas’, single que adelanta su primer disco en Clifford Records, tiene algo especial que engancha de forma casi instantánea. ¿Será ese aire a lo Modest Mouse? ¿Será su estructura trepidante que no da respiro?

El rey y sus faltas (Clifford records 2017) by Loudly, Clifford records,

Ed Is Dead

Tras el debut “en solitario” –aunque en verdad estaba bastante acompañado de voces femeninas– de Edu Ostos el pasado año, vuelve ahora autoeditando su nuevo disco. ‘Your Last 48 Hours’ –tétrico título– es una nueva colección de audaces producciones electrónicas pero con un evidente sentido del pop. En esta ocasión las voces de las prometedoras Alice Wonder, Lucía Scansetti o Laia Vehí (North State) dan el ineludible aporte melódico a sus canciones.

Fermín Muguruza & The Suicide of Western Culture

Ya habíamos hablado semanas atrás de la inesperada colaboración entre el ex-líder de Kortatu y el dúo de música de electrónica barcelonés. Una unión que no se quedaba en aquel single dedicado a la ciudad de Barcelona, precisamente: la idea, parece ser, es seguir dedicando distintos temas a distintas capitales del mundo que comienzan por “B” para completar un retrato socio-político mundial en un álbum de próxima aparición. En las últimas semanas les ha tocado el turno a Berlín (con una letra que reivindica la figura de Ulrike Meinhof, periodista de izquierdas y fundadora del grupo armado Fracción del Ejército Rojo) y Beirut (“un himno a la resistencia”).

Nathy Peluso

Esta MC y cantante argentina arraigada en Madrid sigue en fuerte ascensión. Poco después de que habláramos de ella por aquí reunía sus primeras canciones, las que había venido subiendo a Youtube en los últimos meses, en un EP titulado ‘Esmeralda‘. Sin embargo, poco después nos sorprendía con una nueva y apabullante canción llamada ‘Corashe’, un tema oscuro y arrebatador en el que además de rapear de manera súper personal vuelve a dar rienda suelta a su capacidad como vocalista de jazz. Un reproche crudo hacia una pareja sentimental cuya fuerza ha hecho que ya supere en escuchas a todo el resto de sus canciones en Spotify en apenas 10 días.

Autumn Comets

Aunque el slowcore sea un género poco en boga, los madrileños Autumn Comets no desfallecen en su esmero por practicarlo de manera lo más personal posible. Su último disco, ‘We Are Here / You Are Not’, contenía además ‘Todos están esperando’, un tema que, gracias a una playlist de Spotify, se ha convertido en un pequeño hito del grupo. Así, el septeto no parece dispuesto a dejar escapar la ocasión de ampliar su público persistiendo en el uso del castellano: el primer adelanto de ‘Realejo’, su quinto disco de estudio, es ‘Viernes de dolores’, un intensísimo tema que cuenta con la colaboración vocal de Ricardo Lezón (McEnroe) y que referencia en su estribillo “los discos de Sun Kil Moon”. Pulgares arriba.

José Ignacio Lapido

El músico granadino nos adelantó a finales del pasado año, poco antes de culminar la gira de reunión de 091, que en breve esperaba meterse a grabar su nuevo disco en solitario. Por fin ‘El alma dormida’ ha visto la luz hace apenas tres semanas, y temas como ‘¡Cuidado!’ son otra buena muestra del enorme talento de Lapido como compositor de canciones rock. Además, comercialmente está obteniendo una respuesta estupenda: en su primera semana alcanzó el puesto número 9 de Promusicae, dato nada despreciable para un artista que milita en la autoedición. La semana que viene comienza la gira de presentación de ‘El alma dormida’: será el día 25 de noviembre en la sala REM de Murcia.

Giorgio Bassmatti

El siempre inquieto y ya veterano músico donostiarra no ha estado precisamente parado desde aquel estupendo álbum que firmara a medias con Yon Vidaur: además de singles varios ha estado dedicado a su proyecto Oso Fan y a este EP que ahora publica el exquisito sello barcelonés Discos de Kirlian. ‘Trencadís’ es otra muestra de su pop folk sencillo, directo y estupendamente arreglado, con letras melancólicas y, también, con mucho humor: ’La unión hace la fuerza’, por ejemplo, ironiza sobre la “industria” independiente.