El físico importa: Andy Butler se desnuda en el libreto de ‘Omnion’

La gira de Hercules and Love Affair llega hoy a nuestro país, momento que aprovechamos para recuperar nuestra pequeña sección para comentar las mejores y peores ediciones “físicas”, o simplemente las más curiosas. Entre estas últimas hay que destacar la de ‘Omnion‘, el interesante último disco del proyecto de Andy Butler, que incluye algunas de las cimas creativas de la carrera de la banda, como es el caso del corte titular con Sharon Van Etten, ‘Controller’ con Faris Badwan de The Horrors, ‘Running’ o ‘Fools Wear Crowns’, interpretada por el propio Andy justo a la mitad.

El libreto del CD no trae las letras pese al carácter introspectivo y espiritual del álbum. Sin embargo, los créditos nos dejan alguna anécdota, como lo importante que ha sido Bélgica en la grabación del disco, pues muchos temas han sido grabados en Gante y Amberes (además de en París, Nueva York, Londres, Beirut…) y sobre todo el modo en que Butler se desnuda en la larga dedicatoria, que ocupa una página completa. En primer lugar hay palabras para su marido (“Frank and the krankies, Bobje y Tsammie”), pero también para sus compañeros. Quien crea que Gustaph y Rouge Mary son carne de directo, quedándose la parte fea del álbum, se equivocaba. Los considera “verdaderos amigos, brillantes estrellas en [su] historia”. “Os quiero a los dos”, indica.

Ya el inicio de la dedicatoria es épica (“gracias al universo por permitirme el privilegio de sobrevivir tanto tiempo”), pero la larga lista, entre músicos y colaboradores es especialmente emocionante cuando agradece a su “familia biológica”, dando a entender que sus pareja y amigos son también su “familia”. Imposible no vincularlo con la cultura queer y la cultura disco, donde hemos visto tantísimos clásicos sobre “brothers” and “sisters”, como la mismísima ‘We Are Family’ de Sister Sledge. Y no falta ANOHNI, quien puede que ya no cante para Hercules, pero recibe una de las frases más largas gracias a que ha “dicho las cosas que había que decir” y “llevado” a Andy a “compartir su verdad”.

En último lugar, Andy también ha decidido desnudarse y enseñar tres cuartos de culo en una foto promocional. Ya se había desnudado más o menos para la revista Butt o Loverboy Magazine, pero aquí nos obsequia también con una suerte de arnés/camiseta transparente rollo S&M modelo Señor Potato. Podéis ver la versión censurada en Instagram.

Hercules and Love Affair tocan en directo los días 15 y 16 de noviembre, en Madrid y Barcelona respectivamente.