La mayoría de australianos dice “sí” al matrimonio gay: los artistas celebran

Australia ha dado un importante paso adelante hacia la legalización del matrimonio homosexual. En una consulta postal no obligatoria realizada durante el martes, la mayoría de australianos (un 79,5% del censo electoral) se ha querido pronunciar a favor o en contra de esta ley, ganando el “sí” con bastante diferencia frente al no, un 61,6%, frente a un 38,4%.

El voto no era vinculante, pero el primer ministro australiano, el liberal conservador Malcolm Turnbull, se ha comprometido a acatar los resultados y trasladarlos al Parlamento con la intención de que se debata y probablemente se acuerde un cambio a la antigua Ley de Matrimonio de 1961, vigente en la actualidad y que fue enmendada en 2004 para reforzar la unión tradicional entre hombre y mujer. Turnbull espera poder renovar la ley antes de Navidad.

Varios artistas han celebrado la noticia en las redes sociales, por ejemplo los australianos Kylie Minogue y Troye Sivan, además de Elton John, Kelly Clarkson, Ellie Goulding, Dua Lipa o Mark Owen de Take That. “Australia, lo estás haciendo muy bien”, ha tuiteado Zara Larsson. Esperamos que para las fiestas navideñas, Australia se convierta en el país número 25 que permite el matrimonio homosexual.

They said YES 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 Love always Wins. Good work Australia #MarriageEquality #GotThereInTheEnd — Ellie Goulding (@elliegoulding) November 15, 2017

🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 LOVE JUST WON IN AUSTRALIA AND I’M SO PROUD AND EMOTIONAL AND WISH I WAS HOME 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 — troye sivan (@troyesivan) November 15, 2017

Melbourne, Australia…

Thank you for sharing today with us ❤️🇦🇺🌈 pic.twitter.com/YrFumxtNcI — Mark Owen (@OfficialMarkO) November 15, 2017

AUSTRALIA 🇦🇺 VOTED ❤️ YES 🏳️‍🌈 LOVE 💕 WINS ✨ — DUA LIPA (@DUALIPA) November 14, 2017