Las canciones favoritas de Kim Kardashian para antes de salir: Kanye, M.I.A., Frank Ocean…

Kim Kardashian ha realizado una “playlist” para Spotify dedicada a la música que escucha antes de salir de fiesta. La empresaria y socialité abre su lista con una canción de su marido Kanye West, ‘Fade’, tras lo que no encontramos grandes sorpresas: a Kim le gustan Beyoncé, Frank Ocean, Michael Jackson, SZA, Rihanna, Kendrick Lamar, Katy Perry (ejem)… y también Cher, Madonna y Aaliyah, de las que se ha disfrazado este Halloween.

Kardashian muestra una curiosa predilección por el disco clásico, incluyendo dos éxitos míticos de la época como ‘Disco Inferno’ de The Trammps y ‘Ain’t Nobody’ de Rufus y Chaka Khan. De Michael Jackson, de hecho, prefiere la primera época, como refleja su selección de ‘Rock with You’. Aunque también le gusta el disco actual: de Lorde escoge un remix de ‘Green Light’ por Chromeo y de Janet ‘All for You’.

Al margen de modernidades tipo M.I.A. o Charli XCX o de esa ‘New Rules’ de Dua Lipa que cada vez va conquistando más Estados Unidos, estamos ante una “playlist” algo predecible, aunque hecha con bastante buen gusto, por parte de la estrella. Lo raro es que no esté “Despactio”. Kardashian, por cierto, espera actualmente su tercer hijo -una niña- por gestación subrogada.