Fangoria / Pianíssimo

Aunque la gracia de ir a un concierto de Fangoria en 2017 es disfrutar de cómo ‘Dramas y comedias’, ‘Fiesta en el infierno’ y ‘Geometría polisentimental’ unen a distintas generaciones y tipos de público, es de agradecer que de vez en cuando satisfagan a las pesadas que no nos cansamos de repetir que los Vulcano y la “Temporada en el infierno” molaban. Era el caso de los conciertos ‘Pianíssimo’ con Martin Watkins ahora recogidos en una edición limitada que llega al mercado antes de Navidad. En este formato la voz de Alaska, y digan lo que digan (que si no tiene voz, que si Spunky se la come), no suena nada mal, dando toda una lección a Madonna de cómo editar un disco en vivo posiblemente manipulado o editado (o no) sin que suene a rayos. Después de una innecesaria ‘Intro’ que te hace preguntarte si te has dejado el modo “bucle” puesto por equivocación, es una gozada reencontrarse con canciones tan magnéticas y misteriosas como ‘Cebras’ y tan edificantes como ‘Voy a perder el miedo’. Tanto esta como ‘Miro la vida pasar’ y ‘Dios odia a los cobardes’ triunfarían en cualquier versión, incluida la que se presenta a piano, si bien ‘Sálvame’ suena algo más arisca y ‘La pequeña edad de hielo’ queda a punto de estropearse con ese amago de guitarra pelín acelerada que emerge sutil de vez en cuando. Es más feliz el reencuentro con ‘Un astronauta solo, flotando’, mientras la reciente ‘Disco Sally’ es claramente la más coreada. Aunque si se trataba de mejorar originales, y como no han querido incluir el bis de ‘Llegando hasta el final’, la gran ganadora es ‘Lo tuyo no es normal’: su versión minimal resalta la gran letra de la micropoetisa Ajo y uno solo piensa en pedir a los del Tony 2 que acepten la incorporación a su repertorio.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Voy a perder el miedo’, ‘Miro la vida pasar’, ‘Lo tuyo no es normal’, ‘Dios odia a los cobardes’

Te gustará si te gustan: las melodías de Fangoria

Escúchalo: Spotify