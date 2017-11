Sam Smith decepciona en ventas en España, pero es top 1 en streaming

Ayer comentábamos que Sam Smith era número 1 en Estados Unidos y Reino Unido con su segundo disco, ‘The Thrill of It All’, pero también que había presentado datos algo decepcionantes en la Europa continental, quedando fuera del top 10 en mercados clave. Es la misma situación que vive España, donde el disco es solo top 12 en ventas. Sin embargo, donde el joven artista triunfa es en cuanto a streaming. Sam Smith es el nuevo número 1 en España en la lista de “streaming álbumes”, quedando por tanto por encima del que es el número 1 en ventas. Además, en nuestro país ‘Too Good at Goodbyes’ alcanza un nuevo máximo, ascendiendo hasta el puesto 24 en singles. Repasamos a continuación las noticias que deja la lista de venta de álbumes.

Antonio José logra otro número 1, Fangoria no

El disco más vendido del país es ‘A un milímetro de ti’ de Antonio José, que además de apuntarse un número 1, otro más que se suma a ‘El viaje’ y ‘Senti2’, también ha triunfado bastante en streaming, alcanzando el puesto 3, solo por detrás de Sam Smith y Ozuna. Fangoria se quedan sin número 1 esta vez pese a lo limitado de la edición de ‘Pianíssimo’. El grupo no repite el puesto de honor conseguido por ‘Cuatricromía’, ‘Absolutamente’ y ‘Canciones para robots románticos’. ‘Pianíssimo’ es puesto 3.



Maroon 5 tampoco son top 10 en España

Si Maroon 5 han decepcionado en Europa con la entrada de ‘Red Pill Blues’, lo mismo pasa en España. Su nuevo disco llega al puesto 14 en ventas y al puesto 24 en streaming. ‘V’ llegó a ser número 4 en nuestro país, por lo que la pérdida de relevancia es considerable.



Kygo triunfa en streaming, pero no en ventas

Otro artista que decepciona con sus ventas es Kygo, cuyo mini LP incluye a invitados como John Newman, aunque no a Selena Gomez. ‘Kids in Love’ aparece por el puesto 86 de ventas, pero llega hasta el puesto 25 en streaming.



Triunfa la mirada atrás de Los Secretos

Los Secretos han realizado un documental llamado ‘Una vida a tu lado’ que se corresponde con la edición de un DVD con el documental, 3 CD’s con sus mejores canciones y un CD con colaboraciones o versiones. El público ha respondido favorablemente y el disco es número 7.



Pasión Vega se mantiene

Pasión Vega llega al puesto 13 con ’40 quilates’, por muy poquito una entrada ligeramente mejor que las de sus últimos discos ‘Sin compasión’ (#16) y ‘Pasión por Cano’ (#17).



Moncho triunfa con su posible disco final

El bolerista Moncho no pudo terminar su disco de 2010 por una enfermedad que afectó a sus cuerdas vocales. Ahora recupera esas grabaciones en el disco que podría poner punto y final a su carrera. ‘Mis queridos boleros’ llega al puesto 32. El álbum no está disponible en streaming.

Neus Ferri de La Voz saca un disco tarde

Neus Ferri, quien pasara por La Voz hace unas cuantas ediciones, saca su disco un par de temporadas tarde. Como resultado, ‘Aquí me tienes’ llega simplemente al puesto 58. Hay un tema con Melendi, su padrino.



Los sacacuartos de la semana: Bryan Adams, Shawn Mendes, Whitesnake

En la sección sacacuartos de la semana podemos hablar de la edición de un ‘MTV Unplugged’ de Shawn Mendes que se cuela en el puesto 35, un recopilatorio de Bryan Adams llamado ‘Ultimate’ (puesto 70) y la edición 30º aniversario del enorme ‘1987’ de Whitesnake, que aparece en el puesto 81. El disco llegó a ser puesto 27 en España pero no en 1987 sino en febrero de 1988, pues fue un sleeper.



Casi sacacuartos pero no: Bob Dylan

Más sentido tiene el afán completista de los seguidores de uno de los genios del siglo XX, Bob Dylan. Continúa ‘The Bootleg Series’, y ahora es el turno de documentar la 13ª, lo que grabó entre los años 79 y 81. ’Trouble No More’ es número 15 en España (mejorando el puesto 24 del volumen 12), además de número 21 en Reino Unido y número 49 en Estados Unidos. Lo que hay en Spotify es un aperitivo de lo que son 8 horas de música.



Luis Cobos celebra “tres décadas de éxitos” sin mucho éxito

Luis Cobos entra al puesto 86 con ‘Fantasías’, un recopilatorio que celebra desde su portada “tres décadas de éxitos”. Puede que suene algo exagerado, pues en la última década por ejemplo ‘Encantados’ (2008) no llegaba ni al top 50, pero es cierto que fue habitual de las listas de lo más vendido del año durante casi toda la década de los 80.

’Zarzuela’ fue el 6º disco más vendido en España de todo 1982, y ‘Sol y sombra’ el 18º más vendido de todo 1983. ‘Más zarzuela’ sería el 7º más vendido de todo 1985, ‘Capriccio Ruso’ el 16º de todo 1987 y ’Tempo d’Italia’ el top 8 de 1988 (el 2º en CD’s).