Confirmadillo el tercer single de ‘reputation’ de Taylor Swift

Las ventas de ‘reputation’ de Taylor Swift están siendo tan monstruosas como cabía prever. Se estiman 1,3 millones de copias vendidas durante la primera semana en Estados Unidos, lo cual supondrá que será el cuarto disco seguido de Taylor que vende 1 millón de copias en su primera semana, algo básicamente al alcance de nadie ahora mismo; y en Reino Unido también será top 1 con unas 100.000 unidades despachadas en 7 días.

Sin embargo, ‘Ready for It?’ parece sentenciada en las listas. Ni su paso por Saturday Night Live la ha devuelto ni al top 5 de iTunes USA ni al top 50 de Spotify USA. En Reino Unido, probablemente este viernes abandone el top 40. Su equipo, que nunca pierde el viaje, parece haber movido ya ficha.

Estos días hemos visto a Taylor Swift interpretar en la tele ‘Call It What You Want’ y ‘New Year’s Day’, pero parece que la canción que se va a llevar el gato al agua como tercer single es ‘End Game’. Así lo anunciaba ayer en Twitter un periodista francés, y hoy el dato de radios estadounidenses parece confirmarlo: ya son 10 millones de impresiones (3 más que ayer, traduzco: una salvajada para un día) las que avalan esta canción en las emisoras. O bien su equipo ha mandado este tema con Ed Sheeran y Future a la radio medio en secreto o lo que sería mejor aún, la radio lo está adoptando espontáneamente.

Un movimiento sorprendente pues las críticas a ‘End Game’ han sido más bien negativas en comparación con otros temas del álbum y la reacción de los fans, encontrada. La sección dura parecía preferir ‘I Did Something Bad’ y la blandita, ‘Getaway Car’, ¿pero para qué pelear con lo que la radio ya está pinchando?