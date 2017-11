R.E.M. insisten: “Nada en la Tierra” será capaz de reunirlos

R.E.M. han reeditado esta semana su obra maestra ‘Automatic for the People’ con motivo de su 25º aniversario. El grupo, que decidiera separarse de manera amistosa a principios de nuestra década, ha dicho siempre que jamás se reuniría y ese continúa siendo su discurso 6 años después. Mike Mills ha concedido una entrevista en la que lo explica: “R.E.M. acabaron en ese momento y estoy totalmente satisfecho con eso, así que es hora de que la gente pase página”. Cuando le preguntan si podrían reunirse, es tajante: “No, no hay nada en la Tierra que pudiera lograr que nos reuniéramos. Ha sido un lujo ser capaz de dejarlo cuando nos apetecía, siendo nuestra decisión, por las razones adecuadas”.

También es muy interesante lo que dice después: “Ojalá los Beatles se hubieran reunido. Me gusta cuando las bandas vuelven, pero lo único que conseguiríamos nosotros es hacer de menos a todo en lo que trabajamos. No veo razón para que tengamos que correr esa suerte”. Ya veis, en un mundo en que los macrofestivales funcionan precisamente a base de reunir a grupos sin nada que decir (hay excepciones, ojo, tamaño Slowdive), es una gozada que el grupo se mantenga firme en sus trece, haciendo honor a un catálogo que no dejó disco malo, a lo sumo uno, como mucho dos, solo correctos.

Os dejamos con la edición especial de ‘Automatic for the People’, que incluye un directo y demos, pero sobre todo maravillas como ‘Drive’, las históricas ‘Everybody Hurts’ y ‘Man on the Moon’, y verdaderas joyas perdidas como ‘Nightswimming’. Todavía es difícil respirar mientras suenan ‘Sweetness Follows’ y ‘Find the River’…