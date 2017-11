OBK en la final de QQCCMH: vídeo, mejores tuits y lo mejor de la realización

Anoche se celebraba la final de la última edición ‘Quién quiere casarse con mi hijo’ y el programa sorprendió a los espectadores arrancando con una actuación musical como las que ya rara vez se ven en prime-time en la televisión española, aunque esta fuera en playback. Se trataba de OBK, que recuperaron una de las versiones realizadas de ‘Historias de amor’ en sintonía con un programa que habla de las mismas.

Ya se sabe que no hay nada como salir en televisión para que el público generalista conozca o recuerde la existencia de un grupo y fueron muchos los usuarios que en Twitter y en Google empezaron a preguntarse “qué fue de OBK” y muchos también los que se enteraron en ese momento de que Miguel Arjona ya no formaba parte de la banda. Otros no tenían ni idea de quiénes eran…

La presentadora Luján Argüelles se mostró encantada de contar con la presencia del cantante de OBK Jordi Sánchez, indicando “siempre he estado enamorada de él” y haciéndole señales para que la llamara, si bien lo mejor fue lo que la cruel realización del programa ideó hacer en el minuto 1.16 del vídeo con la actuación que puede verse online en la web de Cuatro.

Para despistados, así hablaba Jordi en 2015 en entrevista con JENESAISPOP sobre la marcha de Miguel: “Después de veinte años juntos hubo un lógico desgaste. Los dos tenemos unas personalidades muy diferentes. Ha sido el mejor compañero de viaje posible, pero los últimos años antes de 2011 notaba que él ya no estaba. Miguel siempre ha sido más tranquilo, no tenía mis mismas inquietudes artísticas. Jugando montamos OBK, y durante muchos años compartí mi mundo con mi mejor amigo y grandes momentos aun siendo muy diferentes. Simplemente decidió abandonar el barco. Fue romper y distanciarnos amigablemente. Se ha pasado página. Él sigue con su vida y yo con la mía”.

Que gran momento el de OBK con historias de amor en la gran final de @qqccmh este programa nunka dejara de sorprenderme pedazo de presentadora @LUJAN_AR #qqccmhfinal — Jesús #M10 (@Xus21) November 15, 2017

Madre mía obk en #qqccmh que mayor estoy 🤣🤣…qqccmhfinal …me muero de la risa con esto — Darwin Damian (@Damianjgg) November 15, 2017

OBK en @qqccmh … gracias por la vuelta a los 90's 😍😍😍 — Faniña (@faniirey) November 15, 2017

Maigod está OBK en qqccmh, pensaba que habían muerto 😂 — U X Í A (@Uxichan) November 15, 2017

Obk en la final de qqccmh pic.twitter.com/dggNVxDi8u — saritísima 🎹 (@saturaciones) November 16, 2017

El playback que se esta marcando OBK bien, no? #QQCCMHfinal pic.twitter.com/O6zlGP0oJ4 — Hermione Granger (@VicYtorieta) November 15, 2017

Bueno voy a ver #QQCCMHFinal que me lo he perdido.

De momento muy 🔝 las abuelas bailando #OBK #historiasDeAmor — Edu…cación Pública (@emofacc) November 16, 2017