Mariah Carey empieza con mal pie su mejor época del año: cancela conciertos por enfermedad

Del mismo modo que los chiringuitos de la playa tienen su época fuerte durante las semanas de estío, a Mariah Carey le quitas la Navidad y se queda en poco. Ella, como intérprete del villancico contemporáneo por antonomasia, lo asume, lo explota y apuesta fuerte por esa temporada del año. Este 2017, en particular, lo estaba haciendo a tope: no solo canta el tema principal de ‘The Star’, una peli de animación centrada en la figura del asno en el portal de Belén –cuyo vídeo oficial se acaba de estrenar–, sino que además ¡ella misma tiene su propia película de animación!

Titulada, cómo no, ‘Mariah Carey’s All I Want for Christmas Is You’, este film producido por ella misma cuenta la historia de una joven Mariah 20 30 40 años más joven, que sueña con que Santa Claus le traiga un cachorrito como regalo de Navidad. ¿No es tierno? Tiene su propia BSO, como os contamos hace unos días, con varios villancicos cantados por ella y el resto de voces de la película.

Todo apuntaba estupendamente pero, dita sea, la cosa no ha podido empezar peor para la pobre Mariah: en un tuit la propia Mariah cuenta que padece una infección respiratoria con fiebre y que los médicos la han aconsejado cancelar sus actuaciones hasta que esté del todo recuperada. Según El País, por lo pronto esto la ha obligado a cancelar conciertos en Ontario, Chicago y Pensilvania que iba a ofrecer este fin de semana. Esperemos que se recupere pronto y pueda aprovechar el suculento nicho navideño.