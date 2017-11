Massiel, Rosa López, Soraya, Pastora Soler y Remedios Amaya se reúnen y “rajan” de Eurovisión

Anoche en el programa de entrevistas ‘Mi casa es la tuya’ de Bertín Osborne la estrella invitada era la cantante Pastora Soler. Bueno, es un decir, porque en realidad fue Bertín el invitado a la casa de la intérprete de ‘Corazón congelado’. Antes de cocinar en compañía de su madre, Pastora reveló al presentador lo que ocurrió cuando se retiró de los escenarios, después de aquel momento en que perdió la voz en escena, y confesó, de forma sobrecogedora, que hubo momentos en que incluso pensó en el suicidio.

Pero no todo fueron sinsabores, no: también estuvo Massiel. Y aún más: estuvieron Massiel, Rosa López, Remedios Amaya y Soraya Arnelas, que compartieron mesa y mantel, como se suele decir, con Bertín y Pastora. El nexo de unión era evidente: todas ellas participaron en distintas ediciones de Eurovisión. Curiosamente, sus suertes fueron no ya diversas sino extremas: Massiel lo ganó en 1968 con ‘La La La’ y Remedios Amaya quedó última en 1983 con ‘Quién maneja mi barca’.

Pero todas –con la excepción de Rosa–, lamentaron de alguna manera su paso por el certamen europeo de la canción. Según Vertele, las que se mostraron más dolidas fueron Soraya, que representó a España en 2009 quedando penúltima, y Remedios Amaya. La subcampeona de OT 2005 dijo haberlo pasado “muy mal” porque “fallaron muchas cosas. Tenía un equipo preparado y TVE me lo quitó. Hice lo que pude”. La cantaora, por su parte, dijo estar agradecida por haberle dado la oportunidad de darse a conocer en todo el país. Pero también vio frustrada su actuación, al parecer por un problema de vestuario.

También, Pastora Soler dijo que nunca volvería a participar de nuevo, y despreció lo que es hoy Eurovisión contra su vieja versión, donde había música en directo y era “un escaparate muy importante”. Hasta Massiel se quejó, porque cuando ganó no le dieron el trofeo que la acreditaba como vencedora mientras que “al Dúo Dinámico le dieron dos”. No hubo consenso. Massiel, por su parte, aprovechó la coyuntura para criticar el actual modelo de selección de RTVE (refiriéndose en concreto a la elección de Manel Navarro) y, de paso, mostró su disconformidad con la independencia de Cataluña: “¿Qué es eso de Cataluña soberana? ¿Soberana, de qué?”. Vídeo de este momento, aquí.