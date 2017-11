Noel Gallagher se entrega a la electrónica 20 años después y ficha a una chica que toca las tijeras

Queda solo una semana para que salga a la venta el tercer disco de Noel Gallagher’s High Flying Birds, ‘Who Built the Moon?’ y hoy es el momento de conocer otra de sus canciones tras el sencillo ‘Holy Mountain‘ y el instrumental ‘Fort Knox’, esta última inspirada en ‘Power’ de Kanye West, con quien Noel ha dicho que está abierto a colaborar.

Por alguna razón, el mayor de los hermanos Gallagher parece haber descubierto ahora la electrónica pese a haber colaborado en varias canciones de The Chemical Brothers durante los 90 y es a estas grabaciones a lo que nos remite el nuevo sencillo ‘It’s a Beautiful World’. En el tema hay un “spoken word” de Charlotte Marionneau de Le Volume Courbe, quien improvisó una lista propia “de fin del mundo” que a él no le gustó demasiado y corrigió.

También merece la pena compartir un cuarto tema que Noel ha revelado en vivo en el programa de Jools Holland, ‘She Taught Me How To Fly’, que será el corte 5 del disco (justo después de ‘It’s a Beautiful World’). Actuó allí hace un par de semanas y dio la nota el fichaje de una chica que se dedicó a tocar las tijeras durante el tiempo de actuación. No pasó desapercibida para Liam Gallagher, que ya ha dicho que piensa contraatacar con un sacapuntas sobre el escenario que suena “mega”.

Im afraid not but I do have somebody sharpening a pencil it sounds mega with a bit of reverb on it proper out there gear

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 1, 2017