U2 y Kendrick Lamar, contra la política migratoria de Trump en ‘American Soul’

‘American Soul’ es el cuarto adelanto de ‘Songs of Experience’, el inminente nuevo álbum de U2 que se publica el próximo día 1 de diciembre. Se trata, como el previo ‘Get Out Of Your Own Way’, de una nueva colaboración con el rapero de Los Ángeles Kendrick Lamar –de hecho, se diría que enlaza con aquella e irán de manera consecutiva en el álbum–. Su letra parece una alabanza hacia Estados Unidos, cuna del rock ’n roll y un país que les ha acogido fantásticamente. En ella parece enviar un mensaje velado contra la restrictiva política migratoria que prometió Donald Trump en periodo electoral y que una parte considerable de la población apoya.

Musicalmente es un tema de rock bastante afilado e incluye coros gospel. En ese sentido, suena bastante coherente con el primero, ‘The Blackout’, si bien la ya citada ‘Get Out Of Your Own Way’, y el single principal ‘You’re the Best Thing About Me’ son bastante más pop. “Benditos sean los acosadores, porque algún día tendrán que levantarse por sí mismos; benditos sean los mentirosos, porque la verdad puede ser extraña”, canta Kendrick Lamar en su intro, mientras que Bono canta de algo que “no es un lugar, este país para mí es el sonido de un bajo y una batería; (…) este país es para mí un sentimiento que ofrece gracia a cada solicitud de bienvenida”. Su estribillo alude a la música como nexo de unión: “Tú eres rock ’n roll; tú y yo somos rock ’n roll; vine aquí buscando soul americano”, jugando con el doble sentido de “soul” como música y espíritu.

Como todos sabréis, estas colaboraciones entre Kendrick Lamar y U2 se gestaron durante unas grabaciones en Nueva York, parte de las cuales también se incluyeron en ‘DAMN.’ el sobresaliente disco que el MC de Compton publicó meses atrás, concretamente en la canción ‘XXX’.