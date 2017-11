Las humanoides de St. Vincent se atiborran de pastillas en ‘Pills’

El nuevo vídeo de St. Vincent es una exclusiva de TIDAL, pero puedes verlo en este enlace si dispones de Adobe Flash Player. Dirige Philippa Price, que ha dirigido el vídeo de ‘Gemini Feed’ de BANKS, y corresponde a ‘Pills’, una de las canciones destacadas del nuevo disco de Annie Clark, el recomendado ‘MASSEDUCTION’.

Para ‘Pills’, Clark ha cedido al protagonismo a una serie de humanoides con pelo gris que viven en unos futuristas años cincuenta y se atiborran a pastillas, probablmeente para sobrellevar el día a día de sus miserables existencias en algún suburbio de Estados Unidos. El vídeo captura una sensualidad extraña y “estéril”, insípida y completamente inhumana, e intercala sus imágenes con otras rescatadas del archivo de la televisión americana de los verdaderos cincuenta, produciendo un efecto retrofuturista un tanto siniestro.

A Estados Unidos precisamente dedica Clark unas palabras en su entrevista con TIDAL: “la mayor razón por la que la gente es tan infeliz [en EEUU] es porque, al tiempo que no puede llegar a fin de mes, una cultura les está diciendo que para llegar a ser algo hay que ser rico y famoso. Estados Unidos tiene el dinero para poner una piscina en los jardines de todo el país, pero no se ocupa de su gente. Hemos permitido que todo se privatize, y tenemos el dinero y los recursos para cuidar a nuestra gente y no lo hacemos”.