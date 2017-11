Noel Gallagher no entiende el éxito de Taylor Swift, aunque dice que “parece una buena chica”

‘reputation’ no ocupará espacio en la estantería de Noel Gallagher, al menos por el momento. El ex Oasis ha opinado sobre la autora de ‘Call it What You Want’ en una entrevista con Stereogum y ha dicho que no sabe cómo Taylor Swift ha llegado tan lejos, cuando no conoce a nadie en su entorno que sea fan de ella. “¿Cómo ha ocurrido?”, se pregunta. Stereogum replica que Swift es buena en los negocios y que eso puede haber ayudado, y Noel concuerda. “Muchos de estos artistas jóvenes lo son. Se ocupan más de la marca. Saben muy bien cómo se venden en público en la era digital”. El músico apunta además que Swift parece “una buena chica”, pero que su música “no es para él”.

Puesto a opinar, el artista ha hablado también sobre su hermano Liam Gallagher y sobre sus recientes declaraciones sobre Oasis (Liam aseguró a The Independent que echaba de menos tocar en Oasis con su hermano). Noel piensa que Liam se hace la víctima con los fans de Oasis para dejarle mal a él, porque sabe que Oasis no se van a reunir jamás.

Gallagher publica disco el 24 de noviembre, un ‘Who Built The Moon?’ que hoy viernes ha avanzado con un single marcadamente electrónico. Otros singles del disco han sido ‘It’s a Beautiful World’ y ‘Holy Mountain’. El disco de Liam salió el 6 de octubre.