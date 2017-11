Nine Inch Nails, Yo La Tengo y La M.O.D.A., nueva tanda de confirmaciones de Mad Cool 2018

Como sabéis, este año el festival Mad Cool, radicado en Madrid, ha elegido ofrecer las incorporaciones al cartel de su edición 2018 con cuentagotas. Así, días atrás hemos ido conociendo la presencia, primero, de Queens of The Stone Age, MGMT, Future Islands o Real Estate, luego de Fleet Foxes y Ofenbach, y más tarde de Depeche Mode, Massive Attack y Jack Johnson.

Hoy llega una nueva ocasión de actualizar las últimas adiciones al cartel, con el anuncio de Nine Inch Nails como nuevo nombre destacado. El proyecto de Trent Reznor, ahora junto a su nuevo socio Atticus Ross, presentará su última obra, tres EPs de los que ya conocemos ‘Not The Actual Events’ y ‘Add Violence’. Junto a NIN, en los últimos días Mad Cool también ha deslizado los nombres de Yo La Tengo –confiamos en que eso implique la publicación de su primer álbum de temas propios inéditos tras ‘Fade’ (2013)– y La Maravillosa Orquesta del Alcohol –La M.O.D.A.–, nuevos referentes del rock estatal.

Mad Cool se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio de 2018 en una nueva ubicación, el Espacio Mad Cool de Valdebebas, próximo a Ifema y que acogerá hasta a 80.000 personas por día. Los abonos ya están a la venta en la web del festival.