Rita Ora se arriesga a concursar de manera anónima en ‘The Voice Germany’

Rita Ora ha acudido a The Voice Germany para interpretar el tema ‘Your Song’, pero no ha sido una actuación cualquiera. Su presentación se produce con los jueces de espaldas a ella como si fuera una concursante más y han de optar por girarse si les gusta su “voz” o pasar de ella. Rita se arriesga así a sufrir una humillación pública bastante difícil de olvidar si nadie hubiera apostado por su voz en directo, pero sale beneficiada considerablemente pues los jurados parecen encantados con su actuación. Eso sí, o disimulan muy bien si esto estaba preparado o amañado o no parecen reconocerla cuando se giran. Incluso la comparan con “la original”, llegan a preguntarle su nombre y, finalmente, si es una doble. Rita Ora, que también recuerda que ha sido juez en The Voice UK, reconoce haber pasado nervios durante su actuación.

‘Your Song’, co-escrita por Ed Sheeran, ha sido top 7 este año en las islas británicas, superando los 200 millones de reproducciones en Spotify, y también ha triunfado su colaboración con Avicii ‘Lonely Together’, que ha llegado a ser número 4. Aunque la canción que definitivamente se ha llevado el gato al agua es la delirante ‘Anywhere’, que sube al puesto 2 y es una de las mejores canciones del momento para nuestra redacción.