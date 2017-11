1993 mujeres de la industria musical sueca dan su testimonio contra el sexismo y los abusos

Robyn, Zara Larsson, Nina Persson, First Aid Kit y Carola están entre las mujeres de la industria musical sueca que han firmado una carta contra el sexismo y los abusos en este sector. Como informa DN, se ha avanzado mucho en los últimos años y hay que celebrar que cada vez más mujeres ganan premios u ocupen puestos directivos en el sector, pero aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a igualdad. El artículo incluye el testimonio de artistas, músicas, compositoras, estudiantes, empleadas y becarias que han sufrido acoso sexual o discriminación sexista.

Las historias incluyen a un grupo de cuatro chicas de 16 o 17 años que se encontró con que en el programa de un festival se las describía como “no solo son guapas sino que además saben tocar”. “So hold your dick, guys” terminaba aquella nota, mientras otros casos incluyen el acoso sexual más descarnado del director de una compañía discográfica a una becaria de 17 años frente a toda la oficina y algunas testigos narran casos de violación. “Cuando un músico competente te viola, pierdes a un montón de amigos. “Lo que hizo está mal, pero es una parte de la industria musical y no queremos perderle. Esperemos que lo entiendas y lo respetes”. Esto es un ejemplo de lo que los amigos dicen cuando les he dicho lo que ha pasado”, dice una de las mujeres.

Otra recuerda que, trabajando en un estudio musical de Londres, al intentar volver a Suecia para buscar un empleo similar, se encontró con que se rieron de ella por teléfono y le preguntaron si chupaba pollas. “Si te gusta chupar pollas, tenemos un trabajo para ti”, indicó un productor.