El probable hit de Anitta y J Balvin, ‘Downtown’, es toda una oda al cunnilingus

El sexo forma parte de la música popular tanto como de la vida diaria, es un hecho. Algunas de las últimas incorporaciones al pop más tórrido son ‘Mayores’ de Becky G –cuya línea “que no me quepa en la boca” fue censurada en nuestra televisión estatal hace muy poco– o ‘Taste’ de Rhye, que con gran sutileza parecía cantar al sexo oral. De una forma mucho menos velada que esa canción, el que podría ser el nuevo hit de J Balvin, en esta ocasión con la cada vez más popular fuera de su país, Brasil, Anitta, canta directamente a lo que venimos llamando vulgarmente bajarse al pilón.

Porque no, ’Downtown’ no hace referencia precisamente a la parte sur de una ciudad, no. “A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede allí enviciao / me dice “baby, sueno interesao, si quieres ven y quédate otro round”” canta la brasileña en el estribillo, que luego repite el colombiano cambiando la persona. El resto de la letra tampoco ofrece duda alguna de qué está hablando la letra de este tema de lenta cadencia afro-caribeña: “Le pedí que me ayude con una misión, que me llene entera de satisfacción”, “ya lo tengo asfixiao, me aguanta, se adapta, me dice “no quiero que termines””… Ojalá se convierta, como parece, en un hit en España, sobre todo porque estamos deseandito que les inviten a cantarla en OT 2107. Porfavorporfavorporfavor…

J Balvin es ya una estrella global, pero recientemente ha dado la campanada con ‘Mi gente’, su colaboración con Beyoncé que alcanzó el top 3 de Billboard. Por su parte Anitta, que ya es una estrella del pop en su país, está dando pasos para alcanzar ese estatus de forma internacional: en los últimos meses la hemos visto colaborando en temas de Iggy Azalea, Major Lazer, Poo Bear o Alesso, cuyo ‘Is That For Me’ sigue ascendiendo en listas. Aunque con el fantástico single ‘Paradinha’ ha demostrado que no necesita la colaboración de nadie para conseguir un éxito internacional.

Os dejamos con el vídeo oficial de la canción que no es exactamente sexual pese a que la brasileña aparece constantemente en lencería fina. Tiene incluso argumento: J Balvin y Anitta son una pareja… de tramposos en un casino.