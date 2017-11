Marilyn Manson y System of a Down, criticados por celebrar la obra de Charles Manson

Como contamos ayer, uno de los asesinos más famosos de las últimas décadas, Charles Manson, fallecía el pasado domingo en un hospital de California, donde ingresó desde la cárcel en la que cumplía condena. Tenía 83 años y, como recordábamos, además de un criminal fue músico y estuvo muy ligado a Dennis Wilson, miembro de Beach Boys fallecido en 1983. Por eso fue también visto como un icono de la historia negra de Estados Unidos, inspirando canciones (y el nombre, en este primer caso) de Marilyn Manson o System of a Down.

Precisamente Daron Malakian, guitarrista del grupo de metal, recibió numerosas críticas por un tuit en el que decía estar “muy triste” por la muerte de Manson, destacando la influencia que tuvieron en él como artista su música y sus entrevistas y definiéndole como “un genio” que podía articular sus pensamientos de manera muy inteligente”. Más tarde aclaró que admiraba su faceta artíctica, nada más: “Si Manson fuera sólo un idiota que mató gente, no me inspirará en modo alguno. No respaldo asesinatos ni asesinos de ningún tipo”.

Otro que también homenajeó a Manson fue Marilyn Manson. Junto a una foto del instigador del asesinato de Sharon Tate que parodiaba la revista Life, el autor de ‘Heaven Upside Down’ recordaba una versión que hizo hace tiempo de ‘Sick City’, una composición de Charles. Una de las críticas más llamativas hacia Marilyn le ha llegado de otro rockero, Paul Stanley de Kiss: “Patético cuando alguien cuya carrera nunca ha despegado de verdad está tan desesperado como para intentar conectarse a la noticia de la muerte de una escoria asesina”, ha dicho en un tuit.

Pathetic when somebody who’s career never really took off is desperate enough to try for publicity by connecting himself to the news of a murdering scumbag’s death. @RollingStone @UltClassicRock https://t.co/SShmw5Wmse

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) November 20, 2017