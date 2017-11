‘Superluna’, el nuevo doble disco en directo de Amaral, se distribuirá “sólo” en kioscos de prensa

El pasado 28 de octubre Amaral celebraron el fin de gira que ha sucedido de sus últimos discos, ‘Nocturnal’ y ‘Nocturnal Solar Sessions’, en el Palacio de los Deportes WiZink Center de Madrid –y que nosotros reseñamos con ocasión de su paso por Sevilla–. Un show que ya anunciaron sería registrado para después ser publicado como un álbum en vivo. Tras deslizar días atrás su nombre, los zaragozanos han confirmado que ‘Superluna – Directo desde el Planeta Tierra’ se publica el día 3 de diciembre.

Sí, sí, el 3 de diciembre, no el viernes 1, como suele ocurrir con los lanzamientos discográficos desde hace ya algún tiempo. ¿Y por qué? Pues por su singular método de distribución: los quioscos de prensa. El doble CD y libro (de momento parece que no habrá edición en vinilo) se venderá junto con el diario El País sólo (esto querrá decir que no llegará a tiendas de discos sin zona de prensa, ¿no?) los domingos del mes de diciembre. El precio no se ha indicado, por el momento. ¿Se convertirá, entrados ya en 2018, en una rareza? Según Efe Eme, el precio será de 12,95€ –más el precio del periódico– y el libro incluirá fotos de la gira y un texto del periodista Fernando Navarro repasando la historia del grupo.

Aunque Amaral hayan terminado su gira española de manera oficial y ya piensen en grabar su nuevo disco, el próximo 30 de noviembre estarán en Guadalajara, México, para actuar en la Feria Internacional del Libro que allí se celebra y que este año está dedicada a la ciudad de Madrid. Por eso, junto con Vetusta Morla, Juan Perro, Xoel López, Natalia Lafourcade o DePedro, Amaral realizarán una actuación muy especial junto al grupo León Benavente. Un encuentro algo inesperado que hace poco han mostrado también en algún evento en nuestro país. Más abajo podéis ver un vídeo reciente de ambos grupos tocando juntos ‘Estado Provisional’, y la cosa pinta estupenda. ¿Habrá más de esto en el futuro, quizá en estudio?