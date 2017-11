Thurston Moore / Rock N Roll Conciousness

Thurston Moore continúa con su carrera en solitario, una vez terminados parece que de manera definitiva Sonic Youth. Si ‘Demolished Thoughts‘ (2011) producido por el Beck más folkie antes de que este ganara el Grammy a Álbum del Año con uno de sus largos de folk, ‘Morning Phase‘, mostraba a un Moore distinto, ‘The Best Day‘ (2014) y este ‘Rock N Roll Conciousness’ sí se han acercado más al sonido de su banda más conocida, como manda aquí la presencia del batería de la banda Steve Shelley, y el cierto continuismo que añaden las guitarras de James Sedwards (Nøught, Chrome Hoof) y el bajo y coros de Deb Googe de My Bloody Valentine.

Produce Paul Epworth, quien es sobre todo conocido por haber producido a artistas mainstream como Adele o Florence + The Machine, aunque no para acercar su sonido a lo accesible, pues es dudoso que Moore vuelva a grabar algo tan accesible como algunos pasajes de ‘Demolished Thoughts’, sino porque a Moore le gustaba su modo de mimar los instrumentos y su capacidad para sacar “el mayor partido a cómo suena una banda”, en especial la batería, pues Epworth además de productor es a su vez baterista.

Lo que sí supone una novedad es la temática del disco, el amor místico, como nos contaba durante una entrevista promocional Thurston hace unos meses. “Es sobre el amor místico y sobre cómo poner ese amor frente a toda la propaganda política que hay, a la devaluación de la mujer en América, a la violencia en la cultura de las bandas, como oposición”. Es algo que se refleja perfectamente en cortes como ‘Aphrodite’, la letra de ‘Exalted’ o la de ‘Turn On’: “vengo para creer en tu luz / la dulce receptora de tu mente / Hago todo el camino / para escuchar tu llegada y ver cómo salvas mi día / veo alta y clara la señal / vamos, llévanos de aquí”.

Las letras del disco vienen firmadas por Radio Radieux, la que se presentaba en nota de prensa como una “poeta transgénero”, lo cual se contradecía con lo que Moore contaba en las entrevistas, en las que aseguraba que su nueva novia, aquella por la que abandonó a Kim Gordon, le había ayudado a escribir este álbum. Ambas han resultado ser la misma persona: su pareja Eva prefiere guardar el anonimato todo lo que sea posible y por eso ha ideado la ambigua figura de Radio Dieux para hablar de la vida, el amor y la lujuria de una manera menos privada y más “grande”.

El resultado es un disco que encantará a quienes añoren a Sonic Youth, a través de los múltiples recovecos y múltiples caminos y formas que adopta a lo largo de sus 10 minutos el tema ‘Turn On’; lo vibrante y enérgico de ‘Cusp’, una de sus composiciones más acertadas, merced a la trepidante batería ideada por Shelley; o a los 11 minutos de ‘Exalted’, un tema que deja momentos preciosistas sobre todo en su inicio pero también tremebundos cuasi post-rock hacia la mitad. Lo lánguido de ‘Smoke of Dreams’ o lo siniestro de algunos de esos pasajes de ‘Exalted’ confunden un poco sobre el objeto del disco de resaltar el amor (¿trasciende el mensaje de que el amor ha de dar miedo?), tanto como ese título que asemeja “conciencia de rock’n’roll” a algo “espiritual” y no a “política”… precisamente después de dejar fuera un tema como fue el single ‘Cease Fire’ por su contenido político. Pero aunque el conjunto no sea el mejor cerrado de su carrera, no se puede decir que cada parte no funcione de manera independiente.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Cusp’, ‘Exalted’, ‘Turn On’

Te gustará si te gustan: ¡Sonic Youth!, como él mismo reconoce

