La Canción del Día: ‘End Game’ es el gran grower de ‘reputation’ de Taylor Swift

10 días después de la salida de ‘reputation’ de Taylor Swift, uno de los discos más esperados del año, una canción que no me esperaba ha escalado a lo grande en mi lista de favoritas. ‘End Game’, aparentemente tercer single del álbum, dejaba la primera impresión de ser una canción plana, larga y aburrida, conservadora y muy poco sorprendente para lo que se esperaba de tres tótems como la propia cantante; Ed Sheeran, de momento la estrella más vendedora de 2017; y Future, que ya cuenta con unos cuantos números 1 en álbumes en Estados Unidos con y sin Drake. Digamos que después de los dos primeros singles, sonaba blanda, amable y medio boba.

Sin embargo, algo hace clic más o menos desde la 10ª escucha y desde entonces la canción se instala en tu cerebro para no salir nunca jamás: creo que no he sido capaz de escuchar otra cosa en todo el fin de semana. La clave parece su particular estructura y su gran número de ganchos escondidos, que van saliendo a la luz poco a poco, como ese pre-estribillo tan tristón. El tema comienza directamente con el estribillo, añadiendo un post-estribillo ultra contagioso salpicado de unos zigzagueantes “ooohs” y “aaaahs”, conteniendo además la repetición del nombre del disco en la forma de “big reputation”. Plantea ahí, como también hace ‘Delicate’, la dificultad de la búsqueda del amor en medio de la “reputación que te precede”.

Con eso juega Future en la primera estrofa y Ed Sheeran en la segunda, la primera siendo una exhibición de lujos y cochazos al estilo de Future, la segunda como muestra de la complicidad entre Sheeran y Swift, recordando las sinergias y el buen rollo entre ambos, pues Sheeran debutaba con un tema llamado ‘The A-Team’ (“I wanna be your A-Team”) y además se reencontraba con su actual novia en una fiesta del 4 de Julio organizada por Taylor. “Quiero que te quedes conmigo” parece el mensaje último de esta composición en lo que más que una orgía a lo ‘Homemade Dynamite’ de Lorde -no sé si alguien querría presenciar un trío entre ellos- o un medio tiempo porno a lo ‘What’s My Name’ de Rihanna y Drake -con la que comparte algo más que un sonoro “you just my type”-, parece un divertimento entre amigos.

Y vaya si divierte. Justo cuando creías que Swift se iba a quedar sin estrofa en su propia canción, acude con su lista de mil y una tomas vocales grabadas y tratadas de manera independiente, para recalcar con humor y maldad, en sintonía con el espíritu del disco, que “entierra las hachas de guerra”, pero ojo, “conserva mapas del lugar donde las esconde” por si acaso. Vuelve el estribillo pero ya no la parte de “big reputations, aaaaah / And you heard about me, oooooh”, que en realidad solo se ha repetido una vez dejándote con ganas de más porque es la mejor. Pues nada, hay que volverla a poner…