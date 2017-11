Sky Ferreira sacará nueva música “muy pronto” y explica la causa de su retraso

La última vez que supimos de Sky Ferreira fue cuando apareció en la tercera temporada de ‘Twin Peaks’. En aquellos momentos más o menos se compartía una versión suya de ‘Easy’ que no ha funcionado mal dentro de su modestia y falta de pretensiones. Hoy la cantante anuncia nueva música para muy pronto y explica que no ha podido volver antes por enfermedad, en concreto una enfermedad que no le fue diagnosticada en principio de manera correcta.

Así lo ha dicho en una serie de tuits en los que explica: “la única razón por la que no puedo sacar nueva música es porque estoy enferma y lo he estado durante bastante tiempo. Tengo que recuperarme por completo para poder salir de gira y de hecho promocionarla. He estado mal diagnosticada durante mucho tiempo y solo ahora estoy empezando a recuperarme. De todas formas voy a sacar nueva música muy pronto y he estado trabajando en ella todo el rato”.

Sky Ferreira no saca disco desde su debut largo ‘Night Time, My Time‘, editado en 2013, un disco bastante rockero que no casaba tanto con el formidable medio tiempo R&B ‘Everything Is Embarrassing‘. Esa variedad pone sobre la mesa el debate sobre hacia dónde irán sus nuevos pasos en el segundo álbum, que se esperaba para verano de 2016.