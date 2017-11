Nick Carter de Backstreet Boys, acusado de violación

Nick Carter de Backstreet Boys ha sido acusado de violación por Melissa Schuman, también cantante y ex integrante de la banda Dream (autora de éxitos como ‘He Loves U Not’ y ‘This is Me’). En su escrito, Schuman asegura que Carter la violó en 2002, cuando ella tenía 18 años y él 22, y que no ha revelado lo sucedido hasta ahora porque en su momento, su manager Nils Larsen le comunicó que sería inútil, ya que Carter tenía el “abogado más poderoso del país”.

Schuman, que en ese momento era virgen, relata que Carter les invitó a ella y a su compañera de piso a su apartamento de Santa Monica y que, tras unas bebidas, Carter invitó a Schuman a su despacho para mostrarle la “música nueva en la que estaba trabajando”.

Tras unos besos, Schuman describe que Carter la llevó a Schuman, le desabrochó el pantalón y empezó a practicarle sexo oral sin su consentimiento, a lo que ella se resistió. Schuman asegura que Carter no hizo caso y le obligó practicarle sexo oral a él, a lo que ella se negó, tras lo cual Carter colocó la mano de ella en su pene. Schuman relata que entonces accedió con tal de terminar la situación lo antes posible. Entonces, cuenta que Carter la llevó a su habitación, la tiró en la cama y se colocó encima suyo para violarla.

La acusación de Schuman se suma a las decenas y decenas de acusaciones por abusos sexuales que han trascendido en las últimas semanas tras el escándalo Harvey Weinstein y el movimiento viral #metoo. Carter no ha hecho declaraciones al respecto por el momento.