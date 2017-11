Fallece David Cassidy de ‘The Partridge Family’, ídolo adolescente de los 70

El actor y cantante David Cassidy, uno de los mayores ídolos adolescentes de los 70 en Estados Unidos gracias a su papel en la comedia televisiva ‘The Partridge Family’ (en España conocida como ‘Mamá y sus increíbles hijos’), ha muerto este martes en un hospital de Florida. Tenía 67 años. Su familia ha anunciado la muerte en un comunicado, indicando que Cassidy ha fallecido “rodeado de aquellos a quien amaba, con alegría en su corazón y liberado del dolor que por tanto tiempo le ha angustiado”.

Cassidy sufría una enfermedad vinculada con la demencia, que él mismo reveló padecer en 2016, indicando que tanto su madre como su abuelo la sufrieron. Cassidy necesitaba con urgencia un transplante de hígado y el pasado 18 de noviembre fue ingresado en el hospital debido a un fallo múltiple de sus órganos vitales.

El cantante fue un enorme fenómeno cultural en los 70, causando verdaderos alborotos en los conciertos, algunos de ellos violentos e incluso trágicos. En 1972 llegó a lamentar en NME haber sido explotado por la industria, contando que una vez llegó a ver su rostro en una caja de cereales de manera extra-oficial. Contó: “No podía escapar mi cara ni para desayunar”.

Nacido en 1950, Cassidy también triunfó como cantante en solitario gracias a discos como ‘Cherish’, su debut, o ‘Dreams are Nuthin’ More than Wishes’, su único álbum número uno. George Michael colaboró con él en su séptimo disco, ‘Romance’. Su último disco es un directo publicado en 2008.