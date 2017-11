Stormzy se disculpa por sus tuits homófobos: “No reflejan quien soy hoy”

Stormzy, autor del excelente ‘Gang Signs and Prayers‘, que fue uno de los favoritos en el reciente Mercury Prize, se ha disculpado por una serie de tuits homófobos, en concreto 19, que escribió en esta red social entre 2011 y 2014. Así lo recogía el medio Pink News, donde se dieron cuenta ayer de que había usado las palabras “maricón”, “marica” y “gay” (en concreto “faggot”, “fag” y “gay” en inglés) de manera despreciativa reiteradas veces.

El que es uno de los mayores exponentes del grime británico ha querido pedir perdón de nuevo a través de Twitter, como recoge NME: “Pronuncié cosas ofensivas y repugnantes en Twitter hace años en una época en la que era joven y me enorgullecía mi ignorancia. Fueron sentencias muy dañinas y discriminatorias que he corregido a medida que he crecido y me he convertido en un hombre”.

Continúa: “Los comentarios que hice son inaceptables y repugnantes, punto y final. Son comentarios de los que me arrepiento y pido perdón a todos aquellos a los que he ofendido, lo siento, son cosas que he dejado en el pasado. El lenguaje homofóbico que usé era, para mi vergüenza, parte de mi vocabulario cuando era joven y la ignorancia me hacía sentir a gusto, y no entendía lo que conlleva el odio. No es una excusa, asumo la responsabilidad de mis errores y espero que entendáis que mi yo más joven no refleja quien soy hoy (…) De nuevo, lo siento, a la comunidad LGTB+ y a mis fans y amigos, mis más sinceras disculpas”.