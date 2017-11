‘rockstar’, la canción más escuchada del mundo desde hace 2 meses, estrena videoclip sangriento

‘rockstar’ de Post Malone salió hace 67 días, de los cuales lleva 65 en el número 1 del global de Spotify. Un éxito monstruoso que le ha llevado por supuesto al número 1 de Estados Unidos y Reino Unido, entre otros logros que han hecho sumar al artista 418 millones de reproducciones en Spotify con este tema en tan solo estos dos meses. Todo ello sin videoclip oficial.

Hasta hoy. Al fin se estrena el vídeo de la canción, una lucha de espadas algo tarantinesca que deja una buena charca de sangre alrededor del artista principal y su acompañante 21 Savage. El clip es obra del británico Emil Nava, quien antes ha trabajado para Ed Sheeran (‘Thinking Out Loud’ y ‘Sing’, entre muchos otros), Calvin Harris (‘This Is What You Came For’, ‘How Deep Is Your Love’ y el bobo pero entretenido ‘Feels’, entre muchísimos otros), o AlunaGeorge (‘I’m In Control’), por poner solo algunos ejemplos. Su extensísima videografía, que incluye colaboraciones con Jennifer Lopez, Julia Michaels o Nick Jonas puede consultarse en su web.

Parece confirmarse que el nuevo disco de Post Malone llega al mercado el 1 de diciembre tras haberse ido retrasando reiteradas veces desde el pasado verano. En principio se esperaba que ‘stoney’ y ‘Beerbongs and Bentleys’ fueran largos mucho más consecutivos.