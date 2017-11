Vetusta Morla (y Fito) dejan a Taylor Swift sin número 1 en España

Como era de prever, pues España nunca ha sido uno de sus mercados clave, lo cual suponemos que implicará que jamás vaya a visitarnos de gira, Taylor Swift se vuelve a quedar sin número 1 en nuestro país. Parecía misión imposible para ‘reputation’ lograr la cima al coincidir su lanzamiento con el del nuevo disco de Vetusta Morla, uno de los grupos más exitosos del país, y así ha sido, con otro disco interponiéndose entre ambos, ‘Fitografía’ de Fito y Fitipaldis, el cual incluye 53 canciones y casi 4 horas de música. Repasamos las novedades de la semana en ventas en España.

Vetusta Morla logran su 2º top 1 en ventas y el 1º en streaming

‘Mismo sitio, distinto lugar’ es el segundo disco de Vetusta Morla que logra ser número 1 en España después de que ‘Un día en el mundo’ (puesto 19 en su momento) fuera un gigantesco sleeper y ‘Mapas’ quedara en el puesto 3. El tercero, ‘La deriva’, fue ya número 1. Además de ser número 1 en ventas, lo nuevo de la banda de Pucho lo es también en la tabla de streaming. No es que sea una sorpresa: todas las canciones del disco tienen ya cientos de miles de escuchas en Spotify y además ‘Te lo digo a ti’ reentra al top 90 en singles, alcanzando un nuevo máximo, y ‘Deséame suerte’ entra al puesto 72. Por otra parte, ‘Un día en el mundo’ sigue en el top 27 de “streaming álbumes” y el directo ‘15151’ en el top 40.



Taylor Swift logra su mejor resultado en España

Pese a que ‘reputation’ queda en España por detrás de Vetusta y Fito, el top 3 conseguido es el mejor logrado por Taylor en nuestro país, pues tanto ‘Red’ como ‘1989’ fueron número 4. En general, mientras ‘reputation’ ha arrasado Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, tiene dificultades para repetir méritos en la Europa Continental: Alemania (#2), Italia (#3), Dinamarca (#3) y muy especialmente Francia (#16).



El público recuerda a The Corrs, Evanescence, Seal

Varios artistas procedentes de los 90 o los primeros 2000 llegan a la lista española. Se trata de The Corrs con ‘Jupiter Calling’ (#13, un resultado mejor que el de la propia Irlanda), Evanescence con ‘Synthesis’ (#20) y Seal con ‘Standards’ (#48).

Los tres han rondado el top 20 en Reino Unido, destacando el número 8 logrado por Evanescence en Estados Unidos.



Lagartija Nick se apuntan un tanto

Lagartija Nick se han colado en el puesto 29 con su nuevo disco ‘Crimen, sabotaje y creación’, cuya reseña publicaremos mañana. Que hayamos podido localizar en bases de datos y libros de la SGAE, es el mejor registro de toda la historia para la banda de Antonio Arias en la lista de ventas española.



Carlos Vives no saca partido de ‘La Bicicleta’

La entrada de ‘Vives’ de Carlos Vives no es muy buena si tenemos en cuenta que incluye ‘La Bicicleta’ con Shakira y un dúo con Sebastián Yatra. El disco es puesto 57 en ventas, si bien hay que destacar que es número 48 en “streaming álbumes”, una de las pocas novedades en esa lista.



La lista se llena de recopilatorios y reediciones

Con motivo de la proximidad de la Navidad, la lista de ventas se llena de recopilatorios y reediciones: ‘Fitografía’ de Fito y Fitipaldis se cuela en el #2, ‘Grandes éxitos y pequeños desastres’ de Dani Martín llega al #6, el remaster de ‘Master of Puppets’ de Metallica al #26, ‘Diamonds’ de Elton John al #50 y ‘Automatic for the People’ de R.E.M. llega por los pelos al #93.

Otras entradas son Jose Maria Ruiz de La Voz Kids con ‘Caminando juntos’ (puesto 8), ‘Ecos del rocío’ con ‘Una nueva vida’ (#12), La Fuga con ‘Humo y cristales + Mientras brille la luz’ (#15) y Cecilia & Sol en ‘Dolce duello’ (#59).

También ha salido un disco de Aretha Franklin con orquesta filarmónica que se ha colado en el #44, y con el que os dejamos.