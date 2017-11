La Canción del Día: Paracaidistas tienen un trallazo muy ‘Súper 8’

Hace escasas horas la banda chilena Paracaidistas ha publicado su disco largo ‘Bruxar’, que puedes escuchar a través de Youtube o Bandcamp. Seguramente te suene la formación por el EP que publicaban en 2015 incluyendo sencillos como ‘Mc Donalds’ o ‘Jardinería del Mar’, pero el sencillo homónimo que presenta ‘Bruxar’ es un corte más pegadizo aún gracias a su trepidante ritmazo, a su posible inspiración en los primeros Planetas, también a sus acordes ultra The Cure y primeros Pegamoides (ojo, suelen versionar a Los Fresones Rebeldes) y a su estribillo “Y si nos volvemos a ver / No podríamos contener / No sabríamos qué hacer”. La irresistible canción se presentaba a principios de este mes con un vídeo dirigido por Bernardo Quesney, conocido por sus muchos trabajos con Dënver, también con Gepe, Fakuta o en España Reina Republicana y Templeton.

El disco de Paracaidistas ha sido grabado en Estudios del Sur bajo el mando de Tito Astete junto a Joaquín Saavedra, vocalista de la banda, ambos también responsables de las labores de la mezcla. Ha sido masterizado por Drew Cappoto (Metallica, Jane’s Addiction) en Verité Sound de Nueva York.

Sobre el resto del álbum, su sello destaca “la variedad de sonidos y estilos que van desde el pop naïf de “Noche” que podría recordar a Los Fresones Rebeldes, a la melancolía indie de “Nos Caemos”, el pop-rock guitarrero del single “Bruxar”, el shoegaze de “Días de infancia” o estallidos de punk ramoniano como “Rompamos los Carteles Electorales””. Puedes escucharlo al completo bajo el vídeo del single.