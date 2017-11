Tras el éxito de Love the 90’s… llega Love the Tuenti’s con Kate Ryan, Cascada, Safri Duo…

Sharemusic!, responsable de uno de los fenómenos musicales de este año, Love the 90’s, festival desdoblado en varias ciudades españolas que en Madrid lograba agotar entradas con meses de antelación, ha tenido una fresquísima idea: un festival llamado Love the Tuenti’s para celebrar a los artistas dance de la primera década de los años 2000. El festival, que se celebra el 5 de mayo en el Wizink Center de Madrid, reunirá en un mismo concierto a una veintena de artistas de las cuales destaca gente como Safri Duo, Kate Ryan, Lasgo, Cascada, Sylver e Ian Van Dahl, entre otros. Las entradas salen a la venta el próximo 30 de noviembre en www.lovethetuentis.com. Las primeras 2.000 entradas de pista saldrán con un precio promocional de 25 euros.

El evento de presentación, celebrado ayer, contó con la presentación de La Terremoto de Alcorcón, a la que la nota de prensa presenta como “protagonista en la primera década de los 2000 de uno de los primeros vídeos virales en redes sociales con su parodia del ‘Hung up’ de Madonna”. También estuvo por allí Fernandisco.

Un festival en el que no faltarán las interpretaciones más populares de Safri Duo (‘Played-A-Live’, ‘Samb-Adagio’), Kate Ryan (‘Ella Elle L’A’, ‘Desenchantee’), Cascada (‘Everytime we touch’), Sylver (‘Turn the tide’) y XTM feat. Annia (Eva Martí) con ‘Fly on the Wings of Love’. Completan el line up Lasgo, La Luna, Ian Van Dahl, Jessy, Fragma ft. Tess, Marvin & Andrea Prezioso, Anneke Van Hoof, Dee Dee, Noyze, Clublanders, Orion Too feat. Caitlin y Tess. Además, el festival contará con la animación de Jumper Brothers y Dj Marta.