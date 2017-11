Conciertos con descuento por Black Friday: Julia Holter, Vetusta, Jason Derulo, Ángel Stanich, RecycledJ…

Con motivo del Black Friday, varios conciertos presentan descuento durante el día de hoy, en algunos casos extensible hasta el día 27 de noviembre, si bien hay cupo de entradas limitadas. Ticketea presenta descuentos de aproximadamente un 20% -a veces más, a veces menos- para los conciertos de Vetusta Morla, Julia Holter, The Horrors (solo Valencia, no para Madrid ni Barcelona), RecycledJ, Modelo de Respuesta Polar con Joana Serrat, The Gift, Los Lagos de Hinault, Ángel Stanich y el festival Ebrovisión, entre otros.

Por otro lado, Doctor Music anuncia que las entradas para las giras de 2018 de Jason Derulo y The Script valdrán un 50% menos entre las 10.00 de este viernes y las 10.00 de este sábado. Jason Derulo actúa el 26 de febrero en el Sant Jordi Club de Barcelona, y el día 27 de febrero en el WiZink Center [Ring] de Madrid. The Script estarán algo más tarde, el 21 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, y el día 22 de marzo en el Palacio Vistalegre [The Center] de Madrid. Estos últimos traen a Ella Eyre de telonera. La cantante es conocida por haber cantado en hits de Rudimental o por pistas como ‘We Don’t Have to Take Our Clothes Off‘ o ‘Came Here for Love’.