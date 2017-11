Las Baby Shakes comienzan hoy su gira de 11 conciertos en España

¿Te enerva que los grupos solo actúen en Barcelona, como mucho Madrid, como mucho una ciudad más de nuestro país? Toma nota de la decisión de Baby Shakes de realizar una gira más punk que el punk de hasta 11 conciertos por todo el país (incluso 2 el mismo día), comenzando hoy por el Trashcan de Madrid, como parte del ciclo Escenarios Mahou. No todos los artistas internacionales se arriesgan tanto.

Las Baby Shakes (sorry, Ryan) son un grupo de punk pop en la estela de los Ramones que ha editado 3 discos y varios singles y EP’s desde su formación en 2005, destacando himnos playeros como ‘Summer Sun’ y ‘All the Pretty Things’, tan aptos para seguidores de Best Coast como Hunx and his Punx o Los Nikis. La banda de Mary, Judy y Claudia (todas cantan) ha publicado este año una nueva entrega llamada ‘Turn It Up’ en la que caben himnos de rock’n’roll como ‘Baby Blue’, casi siempre con un punto retro como ‘Crazy’. Como si las primeras Pipettes o Debbie Harry se hubieran colgado las guitarras eléctricas.

Os dejamos con las fechas de su gira, un vídeo, su disco y una foto de su llegada a Madrid.

Fri. Nov 24 – MADRID @Trashcan (Calle del Cardenal Cisneros, 30, 28010 Madrid, Spain)

Sat. Nov 25 – CORDOBA @Ambigu-Teatro La Axerquia (de s/n, Av. Menéndez Pidal, 14004 Córdoba, Spain)

Sun. Nov 26 – ALGECIRAS-CADIZ @La Gramola (Pje. Fuente Nueva, 11203 Algeciras, Cádiz, Spain)

Mon. Nov 27 – GRANADA @Sala Planta Baja (Calle Horno de Abad, 11, 18002 Granada, Spain)

Tues. Nov 28 – ALMERIA@La Cueva (Calle Canónigo Molina Alonso, 23, 04004 Almería, Spain)

Wed. Nov 29 – ORIHUELA-ALICANTE @La Gramola (Calle Valencia, 21, 03300 Orihuela, Alicante, Spain)

Thurs. Nov 30 – VALENCIA @16 Toneladas (Carrer de Ricardo Micó, 3, 46009 València, Spain)

Fri. Dec 1 – CASTELLON @Four Seasons (Carrer Castelldefels, 14, 12004 Castelló de la Plana, Castelló, Spain)

Sat. Dec 2 – BARCELONA @Magic (Passeig de Picasso, 40, 08003 Barcelona, Spain)

Sun. Dec 3 – ZARAGOZA @Vermut En Las Armas (Calle las armas, 66, 50003 Zaragoza) **DAY SHOW**

Sun. Dec 3 – TERUEL @El Sotano (joaquin costa, 30, 44001 Teruel, Spain) **NIGHT SHOW**