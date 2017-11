Ready for the Weekend: Björk, Noel Gallagher, Rae Morris, Sufjan Stevens, Pimp Flaco, ionnalee…

It’s that time of the year… en el que (casi) dejan de publicarse discos de temas inéditos para dejar paso a las reediciones y demás fruslerías navideñas. Así y todo, este Black Friday nos trae un par de los lanzamientos más potentes del año: los nuevos discos de Björk y Noel Gallagher’s Hifgh Flying Birds. También hoy se publica la mixtape/disco de rarezas de Sufjan Stevens, lo nuevo de los navarros Berri Txarrak y el debut de sus paisanas Melenas, también el primer disco de los chilenos Paracaidistas, un urgente disco de nanas de Joe Crepúsculo y varios interesantes EP’s: Pimp Flaco, Papaya, El Coleta (con Mueveloreina, Niño de Elche…), los franceses Moodoid, la austríaca Mavi Phoenix (la de ‘Aventura’), Digitalism y un disco de inéditos que !!! habían estado distribuyendo exclusivamente en su gira.

Tampoco ha estado nada mal la semana en cuanto a singles: con los de El Último Vecino, Anitta y J Balvin, Pablo López, Chico y Chica y Ssion a la cabeza, también se presentan hoy canciones interesantes de Rae Morris (qué bien pinta ese disco), James Arthur, ionnalee (Jonna Lee de iamamiwhoami), Kehlani, Maluma & French Montana, el muy prometedor Billy Raffoul, Noah Cyrus (otro buen tema bailable, esta vez producido por One Bit), el venerable jazzman etíope Hailu Mergia (que anuncia disco), el anticipo de otro nuevo disco de Van Morrison, Craig David & Bastille, Dellafuente (un tema sobre fraude fiscal que desde aquí recomendamos a Cristóbal Montoro), Mueveloreina, la mutación en Frank Ocean de Sen Senra, Mudhoney (primer avance de su próximo disco en directo), Icona Pop, blackbear, Yellow Claw, 50 Cent & Jeremih, G-Eazy, Jim James (My Morning Jacket), INNA (la rumana que lo petó con ‘Hot’ a principios de década), Ti.po.ta. (el proyecto de Manu Chao con la griega Klelia Renesi), Mura Masa colaborando con los interesantes Jadu Heart, Black Rebel Motorcycle Club (otro avance de su nuevo álbum) y Fermín Muguruza & The Suicide of Western Culture, del disco que publican la próxima semana.

En el apartado de rarezas, curiosidades y demás, destacan ese remix de ‘Krippy Kush’, el tema de Farruko, el ya estelar Bad Bunny y Rvssian, ahora junto a Nicki Minaj y 21 Savage, o el inédito ‘Photograph’ de R.E.M. con Natalie Merchant (10.000 Maniacs) que se incluye en la preciosa reedición 25º aniversario de ‘Automatic for the People’. Otros que muestran inéditos y nuevas versiones de temas recientes para reediciones son Elbow (en un “best of”), Kelly Lee Owens, Imelda May, Bunbury –en un EP que también incluye algunas remezclas– y Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, que presentan una revisión navideña del clásico popularizado por Ella Fitzgerald ‘Baby It’s Cold Outside’.