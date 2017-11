OK Go vuelan frente a 567 impresoras en marcha en su nueva locura visual

OK Go, genios del videoclip, vuelven con nuevo vídeo y, como siempre, es una locura. Para ‘Obsession’, uno de los temas presentes en su disco de 2014, ‘Hungry Ghosts’, los de Chicago han realizado una coreografía frente a 567 impresoras en marcha y un montón de papel (que reciclarán y donarán a Greenpeace) y tinta, creando fondos vivos a los que los miembros del grupo se integran de distintas maneras, por ejemplo volando gracias a unos arneses.

El vídeo se grabó en cinco días y el grupo cuenta que su salida se retrasó por culpa de Youtube, cuya función de alta definición automática resultaba en la distorsión de la imagen, pues “ cuando los colores y los patrones se vuelven locos, producen demasiada información para la compresión de imagen en alta fidelidad normal de Youtube”. El grupo se lo ha currado, así que espera que veas el vídeo en la definición más alta de Youtube (1140p o 2160p), lo cual también recomendamos.

OK Go se superaban recientemente con el vídeo para su single ‘The One Moment’, compuesto por una secuencia de cuatro segundos y durante los cuales sucedía de todo. El videoclip más popular de la banda es ‘Here It Goes Again’, en el que sus integrantes realizaban una coreografía subidos en cintas de correr, y que ganó un Grammy.