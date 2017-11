Sun Kil Moon cancela en Madrid en el último minuto

Mark Kozelek, hombre detrás de Sun Kil Moon y por tanto de discos como ‘Benji‘ o ‘Universal Themes‘, siempre ha sido polémico por sus declaraciones en ocasiones misóginas o por su modo de tratar al público, pero el jueves se superó negándose a actuar en el Teatro Lara de Madrid como estaba previsto. ¿El motivo? No le gustó la acústica del lugar, ni remotamente el peor al respecto en el que hemos estado. Al parecer, el problema fue la restricción de sonido de la Comunidad. Sun Kil Moon sí actuó el miércoles en Barcelona, como recoge El Periódico de Catalunya, que ha realizado una crónica.

Los asistentes al concierto, que ya iban preparados por si acaso para lo peor (“a ver qué tal se porta Kozelek esta noche”, se preguntaba por ejemplo la DJ de la ciudad blancaDB en sus redes sociales), se tenían que volver a casa con las manos vacías tras haberse desplazado al recinto. Algunos usuarios afirman haber estado 1 hora y media esperando en la puerta. Esto dice el comunicado de la promotora en Facebook: “Hoy, el artista Mark Kozelek, ha decidido unilateralmente cancelar su concierto en Madrid de esta noche (23 de Noviembre 2017) en el Teatro Lara. El americano se ha negado a tocar bajo las condiciones acústicas que marca, entre otros, la Comunidad de Madrid para estos espacios. El importe de las entradas será reembolsado integramente en los próximos días a todos los compradores. Desde la dirección de American Autumn, Teatro Lara y de nuestro patrocinador oficial SON Estrella Galicia sentimos enormemente las molestias que su decisión pueda haber causado a todos los asistentes. Nuestra intención ha sido colaborar en todo momento dentro de la legalidad. Cualquier duda podéis escribirnos a este mail: americanautumnsoneg@gmail.com. Muchas Gracias, estamos muy tristes por lo ocurrido”.

Sun Kil Moon han publicado este año un álbum doble, ‘Common As Light and Love Are Red Valleys of Blood’. Asimismo, tras ‘Mark Kozelek Sings Favourites’ el año pasado, el artista ha publicado un par de discos este 2017 bajo su nombre, ‘Yellow Kitchen’ junto a Sean Yeaton y ‘Mark Kozelek with Ben Boye and Jim White’. Os dejamos con este último y con una selección de tuits.

¿Cómo gente tan capulla como Mark Kozelek o Morrissey es capaz de hacer música tan maravillosa? — Blanca dB (@blanca_db) 24 de noviembre de 2017

Sobre la cancelación de Sun Kil Moon ayer en Madrid a 5 minutos de empezar el concierto: Mark Kozelek no mola, no es guay hacerse el interesante y maltratar a público y a los promotores que le pagan. No es “leyenda” sino ser un cretinazo. — Nacho Ruiz (@Nine_Stories) 24 de noviembre de 2017

Suspendido el concierto de Sun Kil Moon en el @teatrolara de Madrid después de hora y media esperando en la puerta. "Por causas ajenas a nuestra voluntad". Mark Kozelek estaba en la puerta un rato antes como si nada, pero… — Ricardo Aldarondo (@raldarondo) 23 de noviembre de 2017