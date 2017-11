Maestro Ziikos hace cantar a Trump ‘Havana’ en el aniversario de la muerte de Fidel

El youtuber (y músico) Maestro Ziikos se ha superado. Si ayer os traíamos el vídeo en el que hacía cantar a Donald Trump el hit de Dua Lipa ‘New Rules’, horas después, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Fidel Castro, ha hecho lo propio con ‘Havana’, la canción que Camila Cabello dedica a sus raíces cubanas.

Aparte de la gracia que tiene escuchar cantar al presidente de Estados Unidos “la mitad de mi corazón está en La Habana”, la canción se ha dedicado a los “dreamers” americanos víctimas de la política de inmigración de Trump, por lo que su vídeo podría ironizar sobre el fraude que es el sueño americano, como comentaba nuestro crítico de cine Joric en la última edición de su columna “Estética de videoclip“.

Maestro Ziikos ha hecho cantar a Trump en otras ocasiones ‘Despacito’ y recientemente se ha apuntado a la moda de recuperar cada Navidad ‘All I Want from Christmas Is You’ de Mariah Carey. Entre sus obras maestras, haber mejorado ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift, si bien sus vídeos más vistos son uno de Obama cantando ‘Shape of You’ y un dúo de este junto a Trump en ‘Barbie Girl’.