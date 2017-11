¿Quién se presenta con qué a los Grammys 2018?

Este martes 28 de noviembre se anuncian los nominados a los Grammys 2018, que esta vez se celebran antes, el 28 de enero. Y si el año pasado partían como favoritas desde el principio Adele y Beyoncé, finalmente con victoria para la primera en las categorías más importantes, este año suenan también los nombres de dos artistas, uno muy vendedor y otro muy querido por la crítica, aunque esta vez se trata de dos chicos.

Kendrick Lamar y Ed Sheeran podrían vérselas compitiendo por el álbum del año con ‘DAMN.‘ y “Divide”, pues pese a que este no ha tenido críticas positivas, esto nunca ha sido impedimento para que la Academia reconozca al artista británico. Las casas de apuestas también apuntan a ’24K Magic’ de Bruno Mars, ‘Melodrama’ de Lorde y ‘Starboy’ de The Weeknd como posibles nominados. Otros nombres en el top 10 de apuestas son Miranda Lambert, Lady Gaga, Kesha, Metallica y SZA. También hay quien habla de mención póstuma al último álbum de Leonard Cohen.

Está claro qué álbum presenta cada artista, ¿pero qué hay de las canciones? Como siempre, corresponde a los artistas, a sus representantes y a sus sellos seleccionar qué tema propio compite en los Grammy y en qué categoría, con el objeto de no competir contra uno mismo, aunque siempre hay algún despistado, este año DJ Khaled y Vic Mensa, que han presentado varias pistas a las mismas categorías. Pese a que ‘Perfect’ y ‘Castle on the Hill’ pegan más en la solemne academia, Ed Sheeran opta a mejor canción y grabación del año con su macrohit ‘Shape of You’. Bruno Mars, en cambio, se divide, presentando a mejor grabación la producción más avanzada (’24K Magic’) mientras a canción del año ha presentado la más clásica, ‘That’s What I Like’: sabia decisión.

Clarísimas han debido de tener sus opciones tanto Kesha como Miley Cyrus y Lady Gaga: la primera presenta ‘Praying’, la segunda ‘Malibu’ y la tercera ‘Million Reasons’, y las 3 canciones son totalmente “Grammy material” (y de hecho sus 3 discos también, por lo que podría haber sorpresa en “mejor álbum”). Gaga, que tiene un hueco en su gira europea justo coincidiendo con la ceremonia de los Grammy, compite siempre en las categorías pop con ‘Joanne’ por si alguien se lo preguntaba, pues las categorías folk y country suelen ser algo puristas. Aunque nunca han caído muy bien en los Grammy y no parecen tener ninguna opción, Lana del Rey se presenta con ‘Love’ y Katy Perry con ‘Chained to the Rhythm’ a las categorías principales, si bien también vemos a ‘Swish Swish’ postulada a mejor colaboración de pop y Calvin Harris ha presentado ‘Feels’ en las categorías importantes. Selena Gomez ha escogido ‘Bad Liar’ de los singles lanzados este año, Halsey ‘Now or Never’ y Kendrick Lamar, favorito, naturalmente ‘HUMBLE.’, con la que arrasó (aunque ojo porque Sia ha presentado ‘The Greatest’ con él como invitado). Lorde se ha quedado con ‘Green Light’ para las categorías principales y no con ‘Liability’ pese a su clasicismo, aunque también ha presentado ‘Homemade Dynamite’ a mejor colaboración de pop. ¿Pueden ser los Grammys la última oportunidad de que el público generalista se entere de lo bueno que es ‘Melodrama’?

A la espera de comprobar si hay cuota latina, pues se presentan a canción del año, entre otras, ‘Despacito’, ‘Mi gente’ y ‘Havana’, hay que recordar que Sam Smith y Taylor Swift compiten ahora con los primeros singles de sus discos, si bien sus álbumes competirán ya el año que viene. Sobre todo él puede tener alguna pequeña opción con ‘Too Good at Goodbyes’, si bien hay que recordar que Swift también presenta su colaboración con Zayn, que igual araña algo en vídeo o colaboración.

Una de las categorías más reñidas va a ser la del artista revelación. Se han apuntado nada menos que Post Malone, SZA, Sampha, Mura Masa, Julia Michaels, Vic Mensa, Dua Lipa, Zara Larsson, Khalid y Cashmere Cat, entre muchos otros, y desde luego no hay espacio para todos.

The xx, que han presentado ‘On Hold’ a mejor canción, han decidido competir en la categoría pop en cuanto a canción cuando quizá habrían tenido alguna opción más en las dance, donde LCD Soundsystem han presentado ‘Tonite’ y Calvin Harris en este caso ‘Slide’. LCD Soundsystem han elegido para mejor canción ‘Call the Police’ y han sido tan aguilillas de presentar esta también a mejor rock, donde se las verá con “The System” de The National, ‘Holding On’ de The War on Drugs, ‘The Man’ de The Killers, ‘In Cold Blood’ de alt-J, ‘Everything Now’ de Arcade Fire y ‘You Want It Darker’ de Leonard Cohen, entre muchas otras canciones interesantes. Por cierto, sí, se ha atrevido: Harry Styles se ha presentado en rock con ‘Sign of the Times’.

En rap se las verá gente como Cardi B con ‘Bodak Yellow’, Jay Z y su ‘4:44’ (la canción) o Post Malone con ‘Patient’. Como curiosidad, Gorillaz han presentado ‘Ascension’ en esta categoría al contar con Vince Staples.

Finalmente en mejor disco alternativo sabemos que se han hecho estos registros, con unos The xx aquí más acertados, pues en pop hay más competencia, lo mismo que podemos decir de Arcade Fire, que han querido huir de la categoría “rock” en esta ocasión:

alt-J — Relaxer

Arcade Fire — Everything Now

Gorillaz — Humanz

Grizzly Bear — Painted Ruins

LCD Soundsystem — American Dream

Father John Misty — Pure Comedy

The National — Sleep Well Beast

Nine Inch Nails — Add Violence

Phoenix — Ti Amo

The Shins — Heartworm

Spoon — Hot Thoughts

Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Muhly & James McAlister — Planetarium

The xx — I See You

Todo lo que se sabe sobre quién se presenta con qué a los Grammys 2018 podéis encontrarlo en este hilo de ATRL.