Las diferentes multitudes de Perfume Genius, ya un icono, en Barcelona

En directo, Perfume Genius se contonea, arquea su espalda hacia atrás, se retuerce, pone el culo en pompa, se agacha y te seduce con la mirada… “No family is safe, when I sashay” canta en ‘Queen’, su canción estrella y la que concluye su set en la sala Apolo de Barcelona. Pero Mike Hadreas refleja a su vez cierta introspección, como si fuera un adolescente que baila frente a un espejo. Esa dicotomía entre agresividad y delicadeza representa su sonido y también su dinámico concierto, asombrando a un público fascinado y generoso en aplausos.

Frente a un fondo barroco, y ataviado únicamente con un ceñido top blanco y unos pantalones dorados (sin chaqueta, pues se la han robado en Berlín), el carismático Mike Hadreas presenta ‘No Shape’ y se merienda el escenario desde el principio, con una ‘Otherside’ cuya fuerza pone los pelos de punta. Hadreas demuestra gran calidad vocal y desgrana un repertorio en el que se alternan momentos de potencia (‘Go Ahead’), delicadeza (‘Hood’) y sensualidad (‘Die 4 U’), todo al servicio de unas canciones que representan las diferentes multitudes de Hadreas y que en directo triplican su capacidad de emocionar, como demuestra notablemente ‘Wreath’, cuyos gorgoritos finales alcanzan los cielos, o la inquietante ‘My Body’.

Hadreas actúa acompañado de su banda, el batería Hervé Picard, el bajista Tom Bromley y el teclado Alan Wyffels, quien no es otro que “Alan”, su novio, a quien el artista dedica una canción en su nuevo disco y con quien actúa al piano a dos manos -como Amaia y Alfred- al final del concierto, durante un generoso bis en el que Hadreas presenta algunas de sus canciones más intimistas, como ‘Mr. Peterson’, y antes del cual ya ha sonado una de las canciones más esperadas, la magnética ‘Slip Away’. Tras el bis, el grupo se despide con la magistral ‘Queen’ y convierte ese “no family is safe, when I sashay” en todo un grito visceral de #orgullo. Poesía pura por parte de un artista fascinante que ya es un icono.

Foto: Ester Domínguez Vicaíno