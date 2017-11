La música que nos descubren las versiones

Mucho se ha escrito sobre las ilustres versiones que llegan tan o incluso más lejos que las originales: ‘Nothing Compares 2-U’ de Sinéad O’Connor (antes interpretada por The Family con Prince a los mandos), ‘Hallelujah’ de Jeff Buckley (si pensabais que la original de Leonard Cohen era más conocida, echad un ojo a Spotify) o esa ‘Heartbeats’ que ya nadie recuerda quién sacó antes, si Jose Gonzalez o The Knife. Y ahora el fenómeno ha aumentado en la era de las redes sociales, donde una versión puede llegarte gracias a una playlist de Spotify o de Youtube, vía Facebook o Tumblr.

Para presentar Jack Daniel’s Tennessee Honey, la “versión” con menos alcohol y un toque de miel de Jack Daniel’s, la marca ha realizado un interesante estudio y un mini concierto en Madrid con Dorian y St Woods, en el que Arturo Paniagua presentaba reveladores datos. Al margen de que el 6% de los millennials nunca haya estado en una tienda de discos (el 45% no visita una desde hace 6 meses), resultó que el 5% de los encuestados creía que ‘Baby One More Time’ era una canción de Ed Sheeran y no de Britney Spears a raíz de su versión. Además, el 80% de los encuestados reconoce descubrir los clásicos del pop-rock a través de versiones compartidas en redes.

St Woods, uno de los valores noveles en alza tras haber actuado en Primavera Club, reveló que si conoció la música de The Police fue gracias a la aparición de ‘Roxanne’ en ‘Moulin Rouge’, y a su vez se maravilló de las posibilidades que ofrece Youtube para dar a conocer a un artista aunque sea por sus versiones (él tiene también obviamente material propio). “Cualquier artista que se precie tiene que estar en Youtube. Las risas que me eché cuando en las estadísticas vi que había alguien escuchándome en Taiwán’…”, comentaba.

Marc Gili y Belly Hernández de Dorian acudieron al evento para actuar en acústico antes de irse a México, y también contaron cosas. Marc reivindicó a Perales, Radio Futura y Nacha Pop como artistas que versionar, y confesó que creció cantando “a grito pelao” ‘Autosuficiente’ de Parálisis Permanente. Por su parte, Belly reconocía que en sus inicios improvisaba armonías cantando por encima de canciones de los Beatles, aplicando después sus nuevas ideas a la banda. Si ambos decidieron arrancarse con una reducción acústica de cortar el hipo de ‘Enjoy the Silence’ de Depeche Mode, no dejaron de recomendar también el ‘Personal Jesus’ que se marcó Johnny Cash. Puede que no superara al original, pero desde luego también hizo historia.

El mini concierto se cerraba con una autoversión reducida al mínimo de ‘Cualquier otra parte’ de Dorian, con el grupo insistiendo en que gracias a su álbum de autoversiones, en el que colaboraban Marion Sosa o Santi Balmes, se habían dado cuenta de que “no hay dos personas que fraseen la misma melodía de la misma forma”. En cuanto a St Woods, hizo alarde de su bonita voz y sus múltiples posibilidades en vivo, interpretando ‘You’re the One That I Want’ de ‘Grease’ y el mencionado hit de The Police. Podéis escuchar cómo suenan estas versiones en el vídeo a continuación.