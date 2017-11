‘DAMN.’ de Kendrick Lamar, disco del año para Rolling Stone

‘DAMN.’ de Kendrick Lamar es el disco del año para Rolling Stone. Es uno de los discos más vendidos de 2017, además de uno de los mejor valorados, por lo que no sorprende su posición. Sí sorprende la de otros discos en la lista, que se compone de 50 discos, entre ellos varios que harán fruncir el ceño a más de uno, como ‘reputation‘ de Taylor Swift o ‘The Thrill of it All‘ de Sam Smith, y no porque aparezcan en la lista, sino porque lo hacen directamente desde el top 10.

Aunque quizá la posición más sorprendente de todas sea la de U2 con su ‘Songs of Experience’, que ocupa el puesto 3 (por delante de los trabajos de Kesha y LCD Soundsystem) con un disco que todavía no ha salido a la venta (como hacía Rough Trade nombrando ‘Utopia’ de Björk tercer mejor disco del año varios días antes de su salida). La racha de U2 en cuanto a la calidad de sus discos ha ido a la baja. ¿Nos fiamos de Rolling Stone?

El segundo mejor disco para Rolling Stone es ‘Melodrama’ de Lorde, disco del año para NME. El segundo trabajo de la neozelandesa no ha funcionado en ventas como se esperaba, pero desde luego ha complacido a la crítica y a sus fans por igual. Los discos de Queens of the Stone Age, Migos y Khalid ocupan también el top 10 y entre el resto de discos reivindicados están los de SZA, Paramore, Grizzly Bear, St. Vincent, Harry Styles o Father John Misty.

1.- Kendrick Lamar / DAMN.

2.- Lorde / Melodrama

3.- U2 / Songs of Experience

4-. Kesha / Rainbow

5.- LCD Soundsystem / American Dream

6.- Khalid / American Teen

7.- Taylor Swift / reputation

8.- Queens of the Stone Age / Villains

9.- Migos / Culture

10.- Sam Smith / The Thrill of it All