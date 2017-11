El físico importa: ‘blond’ de Frank Ocean vale ya entre 209 y 424 euros y al fin hay edición de ‘endless’

Debido a la frase escrita en Tumblr “he hecho el álbum antes de los 30 (que cumplió hace justo un mes, el 28 de octubre), solo que no he sacado a ese cabrón”, hay quien piensa que podría haber nuevo disco de Frank Ocean de manera inminente. Como esa película ya la hemos visto, hoy de momento nos quedamos con la noticia de que ‘Endless’, aquel disco que parecía sacado al mercado por compromiso para deshacerse de su sello, días antes que ‘blond‘, sale en formato físico. Ha llegado al mercado con motivo de Cyber Monday, en formato vinilo y CD, también estando su película de acompañamiento en DVD y VHS. Solo durante unas horas más podrá comprarse en su página web.

Dicen que llegaría entre 6 y 8 semanas, por lo que segurísimo que no lo tendrías en tus manos a tiempo para Navidad, lo cual nos recuerda a aquella edición física de ‘blond’ que tardó unos 4 meses en llegar a nuestro buzón de correo tras su edición el año pasado. Aun así, mereció la pena, aunque solo sea porque fue, como esta, una edición limitada promovida desde la autoedición y, hoy por hoy, está valorada en 209 euros en Discogs en su versión más barata y usada, o hasta en 424 euros en su versión más cara. Solo hay 13 copias online, y hasta ahora lo que se ha vendido se ha hecho por una media de 205 euros.

La edición en vinilo es sencilla: fundas negras en sintonía con la portada en blanco y negro (en Spotify la portada sí tiene color), créditos generosos en anécdotas en blanco sobre negro y una lista de agradecimientos que incluye a Anna Wintour y James Blake. El vinilo presenta buen sonido sin ofrecer nada tampoco que no hayamos escuchado en las plataformas de streaming, y de hecho habría que preguntarse si beneficia a la solidez del conjunto: no es muy motivador levantarse a cambiar de disco cuando toca la cara C, que contiene un “reprise”, ‘Pretty Sweet’, una ‘Facebook Story’ a estas alturas sin demasiado interés, ‘Close to You’ de un minuto y medio y al menos la tan traída y llevada ‘White Ferrari’ (con sus correspondientes créditos a Lennon y McCartney). Con todo, una gozada averiguar qué arreglo ha hecho Ocean, cuál Rostam, cuál Jonny Greenwood y qué ha tocado James Blake y disfrutar de una cara A absolutamente de órdago que es difícil no poner en bucle: ‘Nikes’, ‘Ivy’, ‘Pink + White’ y la simpática ‘Be Yourself’. El disco también incluye un par de fotografías realizadas por el propio Frank Ocean.