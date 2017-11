La Canción del Día: The Ramona Flowers se pasan a la liga de Cut Copy y Chromeo en ‘Strangers’

Hace más de 4 años presentábamos por aquí a The Ramona Flowers, un quinteto de Bristol que por entonces mostraban en sus canciones ecos de U2, Mansun o Kasabian. Aún no habían publicado ‘Dismantle and Rebuild’, álbum de debut que llegó al año siguiente, ni ‘Part Time Spies’, la continuación a aquel que publicaron el pasado año y que pudimos verles presentar en nuestro país como teloneros de White Lies. Ya en este álbum el grupo mostraba en temas como ‘Skies Turn Gold’ o ‘Dirty World’ un insospechado gusto por el synthpop ochentero, más allá del neón y las figuras retrofuturistas de su portada.

La banda parece haber encontrado su espacio en un pop electrónico que no dista demasiado del que facturan los australianos Cut Copy o incluso The Killers. Tan cómodos se encuentran ahí The Ramona Flowers (nombre inspirado por el personaje de la serie de cómics ‘Scott Pilgrim’, recordemos) que se ha multiplicado su productividad: tras presentar meses atrás ‘Magnify’, un nuevo Ep, ya tienen listo un nuevo álbum titulado ‘Strangers’ que se publica a principios del año que viene y que es anticipado por un tema homónimo que muestra un giro más al sonido de los británicos.

Porque ‘Strangers’, el tema que hoy protagoniza nuestra sección La Canción del Día, tiene además de ese punto synth bailable un gran peso de funk positivo y luminoso que también hace pensar en los canadienses Chromeo, por ejemplo. Cuentan The Ramona Flowers que esta canción fue creada de manera especial: cada miembro trabajó por su cuenta en distintas partes de la canción, que luego pusieron en común en estudio. El resultado, paradójicamente, presenta un sonido muy orgánico, fresco y divertido, incitando a bailar como el protagonista de su vídeo, un verdadero mago del popping y la gorra que te mantiene pegado a la pantalla (y a la música) mientras su chica prefiere seguir absorta en su teléfono móvil. Ella se lo pierde.