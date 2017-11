Björk planea una versión en directo con más flautas de ‘Utopia’

Esta semana ha salido ‘Utopia’, el nuevo disco de Björk, que está gustando bastante a la crítica, por lo menos según Metacritic, donde acumula una media de 80 sobre 100. La islandesa lo presentará el año que viene en varios conciertos por Europa, por ejemplo en el festival Northside de Dinamarca. ¿Caerá España?

En una entrevista para Beats, la autora de ‘Human Behavior’ ha contado que, para la primavera, prepara un disco en directo de ‘Utopia’ con más flautas. “Hay algunas cosas que no he explorado en el disco, por ejemplo trabajar con más músicos solistas y en interpretaciones de flauta mas misteriosas”, ha dicho. Añade que preparará ensayos con su grupo de flautistas en su casa de Islandia pero que no va a forzar nada, pues quiere que para la primavera “suceda orgánicamente”.

Tras su salida el pasado 24 de noviembre, ‘Utopia’ ha entrado a la baja en la lista de discos más vendidos en Reino Unido. Evidentemente el obtuso single ‘The Gate’ ha ayudado poco. ¿Hay singles mejores en ‘Utopia’? ‘Arisen My Senses’ parece el más accesible, aunque ‘Tabula Rasa’ también es reivindicable.