Pablo Alborán arrasa en ventas y streaming; entran Xoel López, Morrissey, Tove Lo…

Como cada semana, comentamos las novedades más destacadas de la lista de ventas, y también de streaming, por la que aparecen algunos artistas en común, pero también otros distintos. Y es que la noticia de la semana es la triunfada absoluta de Pablo Alborán tanto en ventas como streaming con ‘Prometo‘, pero es curioso cómo Morrissey es incapaz de aparecer en la lista de streaming y Tove Lo, en la de ventas.

Pablo Alborán vuelve a arrasar en ventas, pero también en streaming

Por supuesto Pablo Alborán es número 1 en nuestro país con su nuevo disco, ‘Prometo’, plaza que ya había conseguido con sus 3 discos de estudio y con algún otro como ‘En acústico’. La pregunta es cuántas ventas ha despachado el disco en 7 días, pero Promusicae no publica esos datos a diferencia de lo que sucede en otros países. Sí sabemos que el disco recibe una certificación de platino por distribución -que no venta- de 40.000 copias. Además, ‘Prometo’ es número 1 en “streaming álbumes”, lo que no es ninguna sorpresa después de ver aparecer hasta 10 temas del largo en la lista de singles (en este caso canciones).



Xoel López, a las puertas del top 10

‘Sueños y pan’, lo nuevo de Xoel López, es puesto 13 en ventas, por lo que no se supera el número 6 logrado por ‘Paramales’ en 2015. La buena noticia es que el disco logra situarse en el número 36 de streaming.



Morrissey, top 40

‘Low In High School‘ llega al puesto 36 en España, por debajo del número 24 logrado por el anterior. El nuevo álbum de Morrissey ha sido número 5 en Reino Unido y número 20 en Estados Unidos, lo cual no está del todo mal, si bien lo malo es que la segunda semana se prevén caídas catastróficas.



Los villancicos de Sia no convencen… de momento

‘Everyday Is Christmas’, el disco de villancicos de Sia, produce una modesta entrada en el puesto 30 de ventas y en el puesto 47 de streaming de nuestro país. La entrada en mercados internacionales es mala para sus estándares (top 27 en Estados Unidos, top 39 en Reino Unido), si bien es posible que, como otros discos navideños, empiece a escalar posiciones en unos días.



Lendakaris Muertos tienen nuevo disco

Lendakaris Muertos, que eran top 70 el año pasado con ‘Cicatriz En La Matrix’, llegan ahora al 80 con ‘Podrán cortar la droga pero no la primavera’.



Ristra de compilaciones y directos

Entre las compilaciones, versiones, directos y reediciones de la semana, encontramos ‘The Book of Souls’ de Iron Maiden en el puesto 7; ‘Lombo por Bambino’ de Manuel Bambino en el 31; ‘Greatest Hits: God’s Favourite Band’ de Green Day en el número 32; ‘Mi querida Cecilia’ -con colaboraciones- en el 44; ‘The End: Live in Birmingham’ de Black Sabbath en el 56; y ‘Wembley or Bust’ de la Jeff Lynne’s ELO en el 58.



Y en streaming… Lil Peep y Tove Lo

Tras su muerte a los 21 años, Lil Peep llega al puesto 25 de streaming álbumes con el mini LP que había editado, ‘Come Over When You’re Sober, Pt. 1’.

Por otra parte, el Recomendado disco de Tove Lo, ‘Blue Lips (Lady Wood Phase II)’, que aún no existe en físico, ha de conformarse con una entrada al puesto 56 de streaming, si bien al menos aparece. En el Billboard 200 es entrada al puesto 158.

Finalmente DJ Cerillo es puesto 96 de streaming con ‘Componer eléctricos’.