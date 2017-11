“Siento como si estuviéramos haciendo porno”: la encerrona “romántica” a Kelly Clarkson y su marido

La última estrella del pop embaucada por el presentador James Corden para subirse en su coche y hacer un ‘Carpool Karaoke’ por las calles de Los Ángeles ha sido Kelly Clarkson, que acaba de publicar su nuevo álbum, ‘Meaning of Life’, que es el primer disco que publica con su nueva compañía, Atlantic, tras finalizar el contrato que la ataba a RCA como vencedora de ‘American Idol’.

En su paseo por Los Ángeles con el presentador de ‘The Late Late Show’, Corden destacó que con su gran voz, Kelly es capaz de hacer sonar bien cualquier cosa, incluso las frases “¿Quiere usted el recibo? Póngalo en la bolsa”, como demostró. Repasando éxitos de la cantante como ‘Since You Been Gone’, el británico citó cómo el nuevo libro de Hillary Clinton cita en su inicio la famosa frase de Nietzsche “y Kelly Clarkson” “lo que no te mata te hace más fuerte”, en referencia a su hit ‘Stronger’. Lo más llamativo de este Carpool karaoke llegó cuando a Corden se le ocurrió organizar una cita “romántica” sorpresa entre Kelly y su marido –que es además su manager– Brandon Blackstock. Por si no fuera suficientemente incómoda la situación con Corden al volante, sentaron a una violinista en el asiento del copiloto, llevando a Brandon a decir “me siento como si estuviéramos haciendo porno”.

Tras su absurda nominación del pasado año a los Grammy, este año sí ha sido nominada en estos premios a un galardón importante, el de Mejor actuación pop solista por su single ‘Love So Soft’. Podría parecer anecdótico, pero con esta nominación Kelly Clarkson bate un récord histórico: es la cuarta vez que opta a esta categoría, más que ningún otro artista. De momento, eso le ha procurado dos premios, empatada con Adele. ¿Obtendrá el tercero y batirá un nuevo récord?