Florence Welch anuncia poemario, aunque no podrás regalarlo hasta después de Navidad

Florence Welch de Florence + the Machine publicará su primer libro a través de Fig Tree (Penguin). Se trata de un poemario titulado ‘Useless Magic’ que recopila el corpus de sus letras y también poemas y bocetos. Lo malo es que sale el 5 de julio, así que si tienes algún amigo o amiga súper fan de Florence + the Machine, no podrás regalárselo por Navidad.

La autora de ‘What Kind of Man‘ ha compartido la portada del libro y un fragmento de su prólogo. Este lee: “Las canciones pueden ser increíblemente proféticas, como si fueran avisos subconscientes o mensajes a mí misma, pero a veces no sé lo que estoy intentando decir hasta varios años después. O es como si una predicción se hubiera hecho realidad y yo no hubiese podido hacer nada para evitarlo, así que es como una especie de magia inútil”.

‘Useless Magic’ será un libro especial para Between Two Clubs, el club de lectura oficial de Florence, que creó una fan de ella en 2012 y al que posteriormente se sumaría la artista para participar en lecturas. El club suma más de 85.000 seguidores.