N.E.R.D publicarán su disco el mismo día que Eminem; escucha la pegadiza ‘1000’

N.E.R.D, el grupo original de Pharrell Williams, Chad Hugo (ambos juntos también en The Neptunes) y Shay Haley, son protagonistas de uno de los “comebacks” de 2017. No se esperaba su regreso y este se materializaba recientemente con un sorprendente primer single junto a Rihanna, ‘Lemon’.

El trío, que no publica disco desde 2010, ha anunciado en sus redes sociales que su nuevo trabajo, ‘NO_ONE EVER REALLY DIES’, sale el 15 de diciembre. Curiosamente, es el mismo día en que se publica ‘Revival’, el nuevo álbum de Eminem. ¿Duelo de titanes del hip-hop? ‘NO_ONE EVER REALLY DIES’ además contará con varias colaboraciones destacadas como las de M.I.A., Ed Sheran, Kendrick Lamar y André 3000 de Outkast.

Lejos de calar, ‘Lemon’ solo ha logrado alcanzar un top 63 en Estados Unidos y en streaming tampoco es que haya gustado mucho (está ausente del top 100 de éxitos globales de Spotify). Mejor suerte podría tener el nuevo single de ‘NO_ONE EVER REALLY DIES’, un contundente ‘1000’ con la colaboración de Future que fusiona ritmos industriales con otros más ochenteros. Tiene mucho gancho, aparte de por la letra “one, zero, zero, zero”, sobre todo hacia el final, cuando se incorpora una base cercana al future bass.