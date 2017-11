Ringo Starr anuncia 4 conciertos en España en 2018

Ringo Starr visitará España en 2018 en el marco de la gira de su nuevo disco, ‘Give More Love’, confirma Universal. El solista, quien fuera batería de los Beatles, actuará en cuatro ciudades de la geografía española: el 26 de junio en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 28 de junio en el WiZink Center de Madrid, el 29 de junio en el Coliseum de A Coruña y el 1 de julio en el Bizkaia Arena BEC de Bilbao. *en elaboración

Estas cuatro fechas se suman al resto de días que conforman la gira europea de Ringo Starr, que también incluye un par de paradas en Israel, precisamente anteriores a las fechas españolas. La gira ‘Give More Love’ arranca en París el 5 de junio y transcurrirá por ciudades como Hamburgo, Berlín, Praga o Luxemburgo hasta terminar en Roma el 11 de julio. Debajo de estas líneas os dejamos la ruta completa.

Universal explica que el británico ha renovado su banda All Starr: “Después de seis años con la misma banda, Ringo da la bienvenida de nuevo a Colin Hay así como a un nuevo miembro, Graham Gouldman de 10cc (I’m Not In Love, Things We Do For Love, Dreadlock Holiday, Wall Street Shuffle). Hay y Gouldman se unen a los ya miembros de la All Starr Steve Lukather, Gregg Rolie, Warren Ham y Gregg Bissonette”.

Gira ‘Give More Love’:

June 5 Olympia, Paris, France

June 8 Holland Blues Festival, Grolloo, Netherlands

June 9 Flens Arena, Flensberg, Germany

June 10 StadPark, Hamburg, Germany

June 13 Kaisaniemi Park, Helsinki, Finland

June 15 Lunden, Horsens, Denmark

June 16 Tempodorm, Berlin, Germany

June 17 Stadhalle, Zwickau, Germany

June 19 Congress Hall, Prague, Czech Republic

June 20 Stadhalle, Vienna, Austria

June 23 Menoarah, Tel Aviv, Israel

June 24 Menorah Arena Tel Aviv, Israel

June 26 St. Jordi Club, Barcelona, Spain

June 28 WiZink Center, Madrid, Spain

June 29 Coliseum, La Coruña, Spain

July 1 Bizkia Arena, Bilbao, Spain

July 4 Rockhal, Luxembourg, Belgium

July 6 Sporting Complex, Monte Carlo, Monaco

July 8 Piazza Napoleone, Lucca, Italy

July 9 Piazza Degliscachi, Marostica, Italy

July 11 Autorium, Cavea, Rome, Italy